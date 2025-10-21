Η οργιαστική εμφάνιση του Τεττέη μετά την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό

Ο Ανδρέας Τεττέη «γιόρτασε» την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό κάνοντας δύο επιδόσεις που δεν έχει επαναλάβει ποτέ στην καριέρα του κόντρα στον Αστέρας Aktor.

Η Κηφισιά δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από την Τρίπολη στον Κυριακάτικο (19/10) αγώνα με τον Αστέρα Aktor, αφού, παρ' ότι προηγήθηκε με 1-0, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 και τελικά μπόρεσε να φτάσει μέχρι το 2-2.

Ηγέτης του κλαμπ των βορείων προαστίων στην προσπάθειά του αυτή ήταν το πρόσωπο των ημερών, ο Ανδρέας Τεττέη, που στην πρώτη του εμφάνιση, μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό έκανε τρομερά πράγματα, που δεν έχει επαναλάβει ποτέ στην καριέρα του και ίσως να μην έχουν επαναληφθεί γενικότερα την φετινή σεζόν από κάποιον ποδοσφαιριστή.

Ο 24χρονος Έλληνας εξτρέμ τελείωσε το παιχνίδι χωρίς να σκοράρει, ωστόσο έβγαλε και τις δύο ασίστ για τα γκολ της ομάδας του και ήταν μία διαρκής απειλή για την άμυνα του Αστέρα Aktor, την οποία οι Αρκάδες δεν μπορούσαν να βρουν τρόπο να εξουδετερώσουν. Κι αν απ' αυτά τα απλά στατιστικά δεν φαίνεται η εξαιρετική του απόδοση, με τη βοήθεια του Wyscout, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι το ξεχωριστό έκανε εκείνος στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο Τεττέη «ισοπέδωσε» τον Αστέρα με ρεκόρ σε ντρίμπλες και μονομαχίες

Ο Ανδρέας Τεττέη τα έκανε πραγματικά όλα για την Κηφισιά στο παιχνίδι της Τρίπολης εκτός από το να σκοράρει, παρ' ότι προσπάθησε και γι' αυτό έχοντας πέντε σουτ, τα τέσσερα εκ των οποίων κατέληξαν στην εστία. Η συνολικά αξία των ευκαιριών που πρωταγωνίστησε έφτασε τα 0,78xG και μιλάμε για μία εξαιρετική ατομική επίδοση, που σπάνια δεν συνοδεύεται και από γκολ.

Στο κομμάτι της δημιουργίας εκείνος τα πήγε σαφώς καλύτερα. Μέσα από την ικανότητά του στο 1vs1 κατόρθωσε να φτιάξει και τα δύο γκολ της ομάδας των βορείων προαστίων ενώ έφτιαξε κι ένα τρίτο στις καθυστερήσεις του αγώνα, το πιο εντυπωσιακό απ' όλα, όμως ένα επιθετικό φάουλ έμελλε να του στερήσει ένα... χατ τρικ σε ασίστ κι ένα ιδανικό αποτέλεσμα ως επιστέγασμα της τρομερής του εμφάνισης.

Σκεφτείτε πως σε όλο το παιχνίδι έδωσε συνολικά οκτώ πάσες, οι τέσσερις ήταν επιτυχημένες και οι δύο κατέληξαν να γίνουν ασίστ. Όμως έχει κάποια ακόμα πιο εντυπωσιακά στατιστικά. Όταν αναφέραμε πως οι παίκτες του Αστέρα δεν μπορούσαν να τον κόψουν με τίποτα κυριολεκτούσαμε.

Ο 24χρονος φορ του Σεμπάστιαν Λέτο τελείωσε το παιχνίδι έχοντας το τρομερό 9/9 στις ντρίμπλες (!!), νούμερο που δεν έχει φτάσει ποτέ ξανά στην καριέρα του και ειδικά έχοντας συνάμα 100% επιτυχία. Σημειωτέον αναλογιστείτε πως την φετινή χρονιά έχει κατά μέσο όρο 5,49 ντρίμπλες ανά 90' με ποσοστό επιτυχίας 66,7%.

Οι ντρίμπλες του Τεττέη στον αγώνα με τον Αστέρα Aktor

Σαν να μην έφτανε αυτό εκείνος έκανε ένα ακόμη ρεκόρ καριέρας στις επιθετικές μονομαχίες. Δηλαδή δεν έφτανε μόνο που τους περνούσε με κάθε τρόπο, δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν ούτε από το να γίνει κάτοχος της μπάλας.

Ο Τεττέη τελείωσε το παιχνίδι με 14/15 επιθετικές μονομαχίες, έχοντας δηλαδή ποσοστό 93% (!!), κάτι που επίσης δεν έχει επαναλάβει ποτέ στην καριέρα του. Κι αυτό όταν κατά μέσο όρο δίνει φέτος 12,2 τέτοιες ανά 90' και κερδίζει το 53% αυτών.

Οι επιθετικές μονομαχίες του 24χρονου φορ κόντρα στους Αρκάδες

Πέρα από τα δύο αυτά στατιστικά που ξεχώρισαν και δείχνουν την κυριαρχία του νεαρού ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς στον αγωνιστικό χώρο, εκείνος είχε ακόμη 1/3 σέντρες, 6 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, 7 προωθητικά τρεξίματα με την μπάλα και 3 κερδισμένα φάουλ.

Η υπέροχη αυτή εικόνα που έδειξε ο Τεττέη στο χορτάρι του «Θ. Κολοκοτρώνης» ήταν αποτέλεσμα τόσο της ανεβασμένης ψυχολογίας του μετά την μεταγραφή του όσο και του δεσίματος που έχει με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων λόγω της πατρικής σχέσης του με τον διοικητικό ηγέτη του συλλόγου και πνευματικό του πατέρα, Χρήστο Πρίτσα, αφού θέλει να ξεπληρώσει όσα έχει κάνει εκείνος γι' αυτόν, βοηθώντας όσο γίνεται περισσότερο την ομάδα προτού αποχωρήσει για τον Παναθηναϊκό.