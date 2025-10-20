Η επιστροφή του Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος εξηγεί την επιστροφή του ΠΑΟΚ, γράφει για το πρώτο ντέρμπι του Νίκολιτς, παρουσιάζει το σόου του Χιμένεθ και υπενθυμίζει ότι ο Τετέι πρέπει να κληθεί στην Εθνική.

Στην έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος έπρεπε να δούμε πρώτα από όλα ποια θα ήταν η εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο ντέρμπι της στην σεζόν καθώς αντιμετώπιζε τον ΠΑΟΚ στην Opap Arena: δεν ήταν η καλύτερη. Επρεπε να δούμε αν ο ΠΑΟ θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στις νίκες του σε ένα δύσκολο ματς στην Θεσσαλονίκη με τον Αρη: δεν τα κατάφερε. Επρεπε επίσης να δούμε αν οι αλλαγές προπονητών στον Παναιτωλικό και στον Αστέρα βοήθησαν τις ομάδας.

Αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά.

Η διαφορά των δύο

Η διαφορά της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ έτσι όπως είδαμε τις ομάδες στην Opap Arena είναι μια αλλά σημαντική: ο ΠΑΟΚ έχει μια δεμένη ομάδα, με λίγες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ΑΕΚ είναι καινούργια κι ο προπονητής της συνεχώς ψάχνεται. Αυτό το ψάξιμο μεγαλώνει τη δυσκολία του κόουτς Νίκολιτς και συγχρόνως την ευθύνη του: από τις επιλογές του κρίνονται πολλά – συνήθως όλα. Οι επιλογές που έκανε στο πρώτο ντέρμπι της ΑΕΚ στη σεζόν δεν αποδείχτηκαν οι καλύτερες. Ο Νίκολιτς έστειλε στο γήπεδο τον Μουκουντί μετά το καταστροφικό του ματς με την Κηφισιά και τον τραυματισμό του που τον άφησε δυο εβδομάδες σχεδόν εκτός προπονήσεων: η εμφάνιση του ήταν καταστροφική και μοιραία καθώς ένα δικό του λάθος έφερε το 0-2 του Κωνσταντέλια με το οποίο το ματς τελείωσε. Διάλεξε επίσης ο κόουτς της ΑΕΚ να ξεκινήσει με τους Γρούγκιτς – Μάριν στα χαφ – ένα δίδυμο που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην πίεση των Μεϊτέ – Οζντόεφ που είναι πιο αθλητικοί: το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη κατοχή μπάλας του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος. Τέλος δεν του βγήκε η τριάδα Ζοάο Μάριο – Κοϊτά – Κουτέσα πίσω από τον Γιόβιτς: την χρησιμοποίησε γιατί ήθελε την ταχύτητα τους στις αντεπιθέσεις, αλλά για να προκύψουν αντεπιθέσεις πρέπει κάποιος να κλέψει την μπάλα και τέτοιος δεν υπήρχε κανείς. Οι αλλαγές του Νίκολιτς μετά το 0-2 έγιναν γρήγορα αλλά ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά έμπειρη ομάδα για να θέσει σε κίνδυνο ένα ματς που με το γκολ του Μπάμπα στο 46΄και το γκολ του Κωνσταντέλια έφερε γρήγορα στα μέτρα του. Ο Νίκολιτς είπε τι φταίει και θα το διορθώσει. Είχε πει το ίδιο και για την άμυνα της ΑΕΚ μετά την ήττα από την Τσέλιε: στα επόμενα δυο ματς, με Κηφισιά και ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ δέχτηκε δυο γκολ στο καθένα. Χθες είναι αλήθεια είχε και προβληματάκια καθώς ο πάντα χρήσιμος Πινέδα επέστρεψε την Παρασκευή από το ταξίδι στο Μεξικό. Όμως η χρησιμοποίηση του Μεξικάνου έστω για μια ώρα και η χρησιμοποίηση του Μάνταλου έστω για ένα μισάωρο θα μπορούσαν να είναι μια λύση στα χαφ: ο Γρούγκιτς δεν φάνηκε να μπορεί να δώσει τίποτα πέρα από ύψος.

Πίστη στη στρατηγική

Η νίκη ήταν του Ραζβάν Λουτσέσκου και ήταν απόλυτη κι όχι στα σημεία. Η δε μεταμόρφωση του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ έχει να κάνει με τρία απλά πράγματα: την αμυντική του συνέπεια (το δίδυμο Κεντζιόρα – Λόβερν αποκτά χημεία), την άνοδο της απόδοσης του Ζίφκοβιτς που είναι ο ΜVP του ματς αφού δίνει στον Μπάμπα την ασίστ για το πρώτο γκολ και προκαλεί το δεύτερο και την καλή απόδοση του Μεϊτέ που είναι ο πιο κομβικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Κυρίως στα ντέρμπι δικαιώθηκε η πίστη του Λουτσέσκου ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει το πρωτάθλημα (και το θέλει πολύ γιατί θέλει να γιορτάσει τα 100 του χρόνια) πρέπει να πάρει αυτά τα ματς και να αντιμετωπίσει πιο χαλαρά τα ευρωπαϊκά του παιγνίδια και φυσικά τα ματς στο κύπελλο Ελλάδος. Με πίστη σε αυτή την στρατηγική ο ΠΑΟΚ πέρασε πρώτος.

Μανόλο Χιμένεθ σόου

Ο ΠΑΟ προηγήθηκε στο Βικελίδης μόλις στο 2ο λεπτό: τα Τσιριβέγια είδε την άμυνα του Αρη ψηλά, βρήκε τον Σβιντέρσκι σε φουλ κίνηση κι ο φορ του ΠΑΟ νίκησε τον Διούδη εύκολα. Λογικά θα έπρεπε πάνω στο γρήγορο αβαντάζ να χτίσει ένα στιβαρό ματς αντεπιθέσεων όπως έκανε με την Γιουνγκ Μπόις πχ. Ο κόουτς Κόντης είχε διαλέξει για αυτό τον Ζαρουρί στα αριστερά: ο Μαροκινός ήταν η έκπληξή του. Αλλά ο ΠΑΟ έδειξε πολύ γρήγορα ότι η διατήρηση αυτού του 0-1 ήταν ο μοναδικός σκοπός του. Αλλαξε όταν στο 75΄ο Δώνης βρήκε το γκολ της ισοφάρισης και ολοκλήρωσε το ματς πιέζοντας και χάνοντας στις καθυστερήσεις την ευκαιρία του ματς με τον Τετέ τον οποίο νίκησε ο Διούδης. Όμως ό,τι συμβαίνει στο ματς οφείλεται κατά βάση στον προπονητή του Αρη: ο Μανόλο Χιμένεθ μπορούσε να χάσει το ματς, το γύρισε και το διεκδίκησε. Σαν στη σκακιέρα να έπαιζε μόνος του.

Ο Χιμένεθ με ένα παράξενο αρχικό σχήμα χωρίς κόφτη και τα χαφ του σε ρόμβο πίσω από τους Καντεβέρε – Αλφαρέλα είδε τον Αρη να δυσκολεύεται πολύ να κάνει ευκαιρίες: η μοναδική μεγάλη στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα σουτ του Καντεβέρε από το ύψος του πέναλτι που έβγαλε ο Ντραγκόφσκι κι αφού ο Χιμένεθ είχε αλλάξει το σχήμα σε 4-4-2. Όταν είδε ότι κι αυτό δεν απέδωσε ο Ισπανός έπαιξε το γνωστό του 4-4-1-1 στο δεύτερο ημίχρονο με τον Δώνη πίσω από τον Μορόν και τον Σούντμπεργκ αντί του Φαμπιάνο στην άμυνα δίπλα στον Ρόουζ γιατί ο Αρης έπρεπε να ανεβεί στο γήπεδο και χρειαζόταν πιο πολύ ταχύτητα στα μετόπισθεν: ο Κόντης βάζοντας τον Γερεμέγιεφ αντί του Σβιντέρσκι μάλλον τον απάλλαξε από ένα μπελά. Ο Χιμένεθ έκανε και κάτι άλλο που αποδείχτηκε χρήσιμο: έφερε από τον πάγκο τους Μορόν – Δώνη – Γιαννιώτα που ξέρουν την δυσκολία του ματς και την σημασία του και τελείωσε το παιγνίδι αμυνόμενος αλλά με τέσσερις Ελληνες παίκτες (Γιαννιώτα, Δώνη, Γαλανόπουλο, Διούδη) και τέσσερις «παλιούς» (Μορόν, Μόντσου, Σουντμπεργκ, Ρόουζ) κι αυτό μέτρησε.

Ο ΠΑΟ έχει παράπονα από την διαιτησία του Γερμανού Φέλιξ Τσβάιερ. Ανασύρονται ιστορίες από το παρελθόν του, υπενθυμίζουν λάθη που έχει κάνει και σε ματς στην Ελλάδα όπως το περσινό ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (1-2). Κατανοητά όλα στο πλαίσιο του παιγνιδιού της επικοινωνίας. Όμως ο Γερμανός είναι elite και για αυτό κάποιος λόγος θα υπάρχει. Κι αν σταματήσουν να έρχονται ξένοι διαιτητεές και παίζουν τα ματς ξανά Ελληνες μπορώ να διαβεβαιώσω όσους γκρινιάζουν πως όλα θα γίνουν χειρότερα. Αλάνθαστοι διαιτητές δεν υπάρχουν: η διαφορά με τους ξένους είναι ότι δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Μπορεί να σου τύχει κι ένας Αϊτεκίν στο ΠΑΟ – Ολυμπιακός κι ένας Τσβάιερ στο ματς με τον Αρη.

Βόλος – Λεβαδειακός - Τετέι

Κατά τα άλλα είχαμε στην αγωνιστική πολλά και ωραία. Το Σάββατο το απόγευμα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ευχαριστημένος με την εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΛ Novibet παρά την νίκη, αλλά την Κυριακή το βράδυ μάλλον η διάθεση του κόουτς πρέπει κομμάτι να άλλαξε καθώς χάρη στην νίκη αυτή ο Ολυμπιακός έπιασε την ΑΕΚ και ξέφυγε και δυο βαθμούς ακόμα από τον ΠΑΟ: ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος αλλά δεν γίνεται να τα έχεις όλα.

Πολλά καλά έχουν να θυμούνται κι άλλοι. Ο Βόλος αθόρυβα πλησιάζει στις πρώτες θέσεις: η νίκη του κόντρα στον Πανσερραϊκό με πρωταγωνιστή τον Λάμπρου είναι απόδειξη πως ο Φερνάντο είναι από τους καλύτερους προπονητές που έχουμε στην Ελλάδα. Ο Λεβαδειακός γύρισε με πρωταγωνιστή τον Παλάσιος το ματς στο Περιστέρι μετατρέποντας το σε βάρος του 0-2 σε 2-2 και ο Νίκος Παπαδόπουλος μίλησε για χαμένους βαθμούς, πράγμα που μαρτυρά τις φιλοδοξίες της ομάδας. Οι αλλαγές προπονητών έκαναν μάλλον καλό στον Παναιτωλικό και στον Αστέρα. Ο Παναιτωλικός με τον Πετράκη στον πάγκο δεν είχε πετύχει ποτέ φέτος τέσσερα γκολ αλλά με τον Αναστασίου το έκανε στο πρώτο του κιόλας ματς. Ρίσκαρε πολύ, στο αποτέλεσμα μέτρησε η αποβολή του Ανδρούτσου στη φάση του πέναλτι με το οποίο οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 2-2 (ο ΟΦΗ γκρινιάζει και νομίζω δίκαια), αλλά κάποιοι παίκτες έδειξαν αμέσως άλλη διάθεση. Το ίδιο και στην Τρίπολη. Ο Αστέρας έμεινε πίσω στο σκορ, γύρισε όμως το ματς κι αυτό είναι καλό σημάδι. Η κατάρρευσή του βέβαια στο τέλος αποδόθηκε από τον νέο προπονητή του στην κακή ψυχολογία του: ο Κόολμαν το είπε γιατί παρέλαβε μια ομάδα χωρίς νίκη σε έξι ματς. Περιττό να πω πως και σε αυτό το παιγνίδι είχαμε ένα ακόμα σόου του Αντρέα Τετέι: είδηση υπάρχει όταν ο φορ της Κηφισιάς δεν τρελαίνει άμυνες. Στην Τρίπολη έδωσε δύο γκολ στους τυχερούς συμπαίκτες του Παντελιδη και Μοσιόλικ, ενώ εξαιτίας ενός φάουλ του Πόμπο στο 96’ ένα τρίτο γκολ που έφτιαξε δεν μέτρησε! Να δω τώρα πως τον Τετέι θα τον αφήσει στις επόμενες κλήσεις εκτός εθνικής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από την στιγμή μάλιστα που υπέγραψε στον ΠΑΟ...