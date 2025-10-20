Μπάμπα: «Η εμφάνιση με τον Ολυμπιακό ήταν ο οδηγός μας»
Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ανέβηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Μπάμπα Ράχμαν άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλονικείς και στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV έκανε ειδική αναφορά στον δημιουργό Ζίβκοβιτς αλλά και στο προηγούμενο ματς με τον Ολυμπιακό.
Οι δηλώσεις του Μπάμπα
Για το ματς: «Ήρθαμε σε αυτό το παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι πρέπει να καταθέσουμε πολύ ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο. Πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε ένα δύσκολο γήπεδο».
Για την κακή φόρμα που βρισκόταν ο ΠΑΟΚ το περασμένο διάστημα: «Μετά την διακοπή, αναλύσαμε ότι μας έλειπε η ένταση. Η εμφάνιση μας στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν ο οδηγός μας. Υποσχεθήκαμε στους εαυτούς μας να συνεχίσουμε. Ήρθαμε με θετικό κλίμα στο παιχνίδι και πήραμε μια φανταστική νίκη».
Για το γκολ του: «Όταν ο Ζίβκοβιτς έχει την μπάλα, πάντα έχω στο μυαλό μου να κάνω κίνηση για κεφαλιά. Είχα καλή τοποθέτηση και έτσι ήρθε το γκολ».
