Τσιριβέγια: «Μας κόστισε το γκολ που δεχθήκαμε, πρέπει να κρατάμε το μηδέν στην άμυνα»
Σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός δέχθηκε γκολ με συνέπεια παρότι προηγήθηκε να φύγει με το 1-1 από την Θεσσαλονίκη και το ματς με τον Άρη. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πέδρο Τσιριβέγια μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής:
Για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη: «Αρχίσαμε καλά τον αγώνα με τον Άρη. Πιστεύω ότι υπήρχαν στιγμές επιθετικά ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ζημιά. Δεχθήκαμε ένα γκολ που μας κόστισε».
Για το τί δεν πήγε καλά: «Πιστεύω ότι αρχίσαμε καλά, στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε την κατοχή της μπάλας. Πρέπει να κρατάμε το μηδέν στην άμυνα».
