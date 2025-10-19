Σχόλιο στο Live της ΠΑΕ  Παναθηναϊκός: «Καθαρό τράβηγμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ, δεν καταλογίζεται το πέναλτι»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της - και μέσω της LIVE περιγραφής της για την αναμέτρηση - ότι δεν δόθηκε πέναλτι στον Γερεμέγεφ.

Ειδικότερα στην περιγραφή του Live στο επίσημο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σημειώνεται το εξής για τη φάση του 74ου λεπτού του αγώνα του 1-1 με αντίπαλο τον Άρη: «Καθαρό τράβηγμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ στην περιοχή, δεν καταλογίζεται το πέναλτι».