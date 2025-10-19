Βόλος - Πανσερραϊκός 2-1: Τα highlights της αναμέτρησης

Βόλος - Πανσερραϊκός

Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Βόλος - Πανσερραϊκός 2-1.

Ο Βόλος πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Μαγνησίας νίκησε 2-1 τον Πανσερραϊκό και συνεχίζει να σκαρφαλώνει στη βαθμολογία. Ο Χάμουλιτς στα 53'' έκανε το 1-0, ενώ ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε στο 67' με πέναλτι του Ιβάν.

Το τελικό 2-1 έγραψε ο Λάμπρου στο 90'.

Δείτε τα highlights του αγώνα.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

