Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά: Τα highlights του ματς (vid)
Ματσάρα στην Τρίπολη, με τέσσερα γκολ αλλά δίχως νικητή. Η Κηφισιά προηγήθηκε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Αστέρας AKTOR, στο ντεμπούτο του Κρις Κόουλμαν, έκανε την ανατροπή, όμως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ισοφάρισε σε 2-2 και έφυγε με το βαθμό, έχοντας πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη των δυο ασίστ.
Στο 45+3' ο Πόμπο έβγαλε διαγώνια μπαλιά, ο Τεττέη πήγε στο 1vs1 με τον Πομόνη, γύρισε την μπάλα στον Παντελίδη, ο οποίος πλάσαρε για το 0-1, το οποίο ήταν το σκορ του ημιχρόνου.
Στο 48' ο Κετού σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Άλχο και ένα λεπτό αργότερα οι Αρκάδες ισοφάρισε. Στο 49' ο Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ και ο Μακέντα με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1.
Στο 68ο λεπτό ο Αστέρας AKTOR γύρισε το ματς. Κάθετη του Μπαρτόλο, ο Κετού έκανε την ντρίμπλα στον Πόκορνι, γύρισε την μπάλα και ο Καλτσάς με δυνατό σουτ έκανε το 2-1.
Στο 89' η Κηφισιά βρήκε την ισοφάριση. Ο Τεττέη ρόλαρε το σώμα του, απέφυγε τον Σίπτσιτς, γύρισε την μπάλα στον Μούσιολικ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο 90+7' ο Τεττέη απέφυγε δις τον Έντερ, γύρισε την μπάλα και ο Τζίμας με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά ο διαιτητής έδωσε φάουλ για σπρώξιμο του Πόμπο στον Άλχο και το 2-2 έμεινε μέχρι τέλους. Από την πλευρά της Κηφισιάς υπήρχαν έντονα παράπονα για την απόφαση του ρεφ Ματσούκα.
