Διαβάστε τις επιλογές του Χρήστου Κόντη για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο αποψινό παιχνίδι με τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την τρίτη του διαδοχική νίκη στη φετινή Super League απόψε κόντρα στον Άρη και να εκμεταλλευθεί το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκινά το Τριφύλλι με την εξής ενδεκάδα:

Ο Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, ο Τουμπά με τον Ίνγκασον οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας στη μεσαία γραμμή. Αριστερός εξτρέμ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Σφιντέρσκι.