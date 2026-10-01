Το πρόγραμμα... φωτιά του Παναθηναϊκού: 9 παιχνίδια, 2 ντέρμπι κι ένα ταξίδι στο Καζακστάν σε 29 μέρες

Γολγοθάς... περιμένει τον Παναθηναϊκό μετά την επανέναρξη των υποχρεώσεών του με 9 παιχνίδια, 2 εκ των οποίων ντέρμπι, καθώς κι ένα ταξίδι στο Καζακστάν μέσα σε 29 μέρες.

Η ώρα της επανέναρξης των πρωταθλημάτων πλησιάζει με τον Παναθηναϊκό να έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις από την περασμένη Κυριακή (27/09) προκειμένου να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάταση στο πρώτο του παιχνίδι, που είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (11/10) στο Φάληρο.

Προφανώς η προετοιμασία αυτή γίνεται μετ' εμποδίων, αφού οι «πράσινοι» μετρούν συνολικά 15 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας που έχουν κληθεί από τις εθνικές τους και δεν βρίσκονται με Κορωπί. Έχει γυρίσει μονάχα ο Κοντούρης, ο οποίος τραυματίστηκε, ξεκίνησε ήδη τις θεραπείες κι είναι άγνωστο αν θα προλάβει το ντέρμπι των «αιωνίων».

Αυτό όμως το ματς είναι απλώς μία πρόγευση του τι περιμένει το «τριφύλλι» από μέσα του Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινούν πάλι οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου, οπότε κι έρχεται η επόμενη διακοπή.

Στο διάστημα αυτό των 29 ημερών, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα δώσει εννέα παιχνίδια, κάτι που σημαίνει πως θα παίζει ανά 3,2 μέρες, με τον χρόνο προπόνησης να ελαχιστοποιείται.

Πέρα από το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό (11/10), έχει στην ίδια περίοδο ένα εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ (01/11) ενώ λίγες μέρες πριν υποδέχεται και τον Άρη (28/10), ένα ματς που έχει κι αυτό σημαντικό βαθμό δυσκολίας.

Δεν πρέπει επίσης να λησμονήσουμε πως στις 22/10 κοντράρεται με την Καϊράτ Αλμάτι και θα πρέπει να κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στο Καζακστάν έχοντας πριν το ματς αυτό να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Aktor (18/10) στο ΟΑΚΑ και μετά τον Βόλο εκτός έδρας (25/10).

Δεδομένα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έχουν μπροστά ένα δεύτερο αρκετά φορτωμένο διάστημα, μετά από κείνο που είχαν στις αρχές της σεζόν με τα προκριματικά που ξεκίνησαν τόσο νωρίς και μετά από μία «βαριά» προετοιμασία, όμως έχουν όλα τα εχέγγυα για να μπορέσουν να βγάλουν εις πέρας την αποστολή τους και να βρίσκονται στην κορυφή και την επόμενη διακοπή.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού από την επανέναρξη μέχρι την 1η Νοεμβρίου