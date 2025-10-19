Εχει δίκιο, αλλά…

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στέκεται πιο πολύ στη δήλωση του Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του ΑΕΛ – Ολυμπιακός (0-2) παρά σε ένα ματς που δεν είχε κάτι το αληθινά άξιο υπογράμμισης.

Περισσότερο ίσως και από το παιxνίδι και την νίκη του Ολυμπιακού στην Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet έγινε είδηση χθες μια δήλωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τέλος του ματς. «Αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο στη Βαρκελώνη θα μας βάλουν 8 γκολ!» είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εχει μάλιστα ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη δήλωση ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη του στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του ματς, αλλά η τελευταία. Ο Μεντιλίμπαρ είχε ήδη κάνει την επισήμανση ότι δεν του άρεσαν πολύ όσα είδε, είπε ότι ξεχώρισε τον Μάντσα κι ότι η εμφάνισή του ήταν από τα λίγα που κρατάει, χαρακτήρισε το πρώτο ημίχρονο του ματς «παράξενο» και αποφάσισε στο τέλος να χτυπήσει το πιο δυνατό καμπανάκι συναγερμού που έχει χτυπήσει όσο βρίσκεται στην Ελλάδα. Υπερβάλει; Μπορεί. Αλλά ήταν ο τρόπος του για να δείξει ότι δεν ήταν ευχαριστημένος, παρά την σχετικά εύκολη νίκη της ομάδας του που προηγήθηκε μόλις στο 2΄με τον Ελ Καμπί και έκλεισε το ημίχρονο με 0-2 πάλι με γκολ- πέναλτι του φορ του.

Για να είμαι ειλικρινής εμένα ο Ολυμπιακός μου φάνηκε λίγο καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο (καθώς πέρα από το γρήγορο γκολ είχε δυο τεράστιες ευκαιρίες με τον Ελ Καμπί και μια με τον Ποντένσε) και μάλλον σβηστός, βαρετός και άκεφος στο δεύτερο ημίχρονο – και γιατί όσοι ήρθαν από τον πάγκο (Μπρούνο, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιάρεμτσουκ, Νασιμέντο) έκαναν ελάχιστα. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ το είδε διαφορετικά και νομίζω πως καταλαβαίνω γιατί: άλλα περίμενε και άλλα είδε.

Ενας άνθρωπος άλλης εποχής

Ο Μεντιλίμπαρ μου μοιάζει συχνά ως ένας άνθρωπος που έρχεται από μια άλλη εποχή, από ένα κόσμο που δεν υπήρχαν social media, viral ατάκες, υπερέκθεση κτλ. Επίσης συχνά μου δίνει την εντύπωση ότι όχι απλά δεν μετράει τα λόγια του αλλά σκέφτεται και φωναχτά. Ολο αυτό είναι μέρος της αυθεντικότητας του και πρέπει να το εκτιμάμε: είναι ευθύς σε ένα κόσμο που όλοι κάνουν ντρίπλες, και θέλει να ξέρεις το status του, το ψυχολογικό εννοώ. Εχει επίσης το χαρακτηριστικό όταν μιλάει να απευθύνεται στον κόσμο για να του πει τι νοιώθει κι όχι για να του πει τι θέλει να ακούσει. Ετσι έκαναν οι αληθινοί άνθρωποι παλιά. Ολοι. Όχι μόνο οι προπονητές, αλλά και οι παίκτες, οι σχολιαστές κτλ. Τώρα η τέχνη της δικαιολογίας είναι σημαντικότερη από αυτή της κριτικής: ευτυχώς όχι και για τον Βάσκο.

Η δήλωσή του είναι κατά βάση μια έκφραση θυμού – κι όχι τόσο μια έκφραση ενός είδους απογοήτευσης. Οι καλές ομάδες του Μεντιλίμπαρ έχουν τρία χαρακτηριστικά και το ξέρουμε. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι το πρέσινγκ: οι ανακτήσεις της μπάλας επιτρέπουν γρήγορες επιθέσεις και το πρέσινγκ για αυτό πρέπει να γίνεται ψηλά. Το δεύτερο είναι οι γρήγορες μεταβάσεις: αυτό που μάθαμε στην Ελλάδα να αποκαλούμε άμεσο ποδόσφαιρο. Το τρίτο και σημαντικότερο είναι η αγωνιστική ένταση: αν αυτή δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν και τα άλλα δυο. Για την έλλειψή της εμμέσως πλην σαφώς γκρίνιαξε με τον τρόπο του ο κόουτς. Ήθελε να την δει και δεν την είδε. Όπως στα πιο πολλά από τα ματς του Ολυμπιακού φέτος – ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.

Έδωσε ευκαιρίες και στήριξη

Ο Μεντιλίμπαρ παρουσίασε στην Λάρισα μια ενδεκάδα αποτελούμενη κατά βάση από παίκτες που ήταν εδώ μαζί του αυτές τις μέρες και δεν απουσίαζαν με τις Εθνικές ομάδες: τους είχε δει να δουλεύουν μαζί του στις προπονήσεις και για αυτό περίμενε να δώσουν πιο πολλά. Επίσης χρησιμοποίησε παίκτες που έχουν αγωνιστεί λιγότερο και για τους οποίους ο κόουτς ξέρει πως γίνονται συζητήσεις: ο Σιπιόνι είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, αλλά ξεκίνησε και ο Γιαζιτζί στα δεξιά και φυσικά και ο Μάντσα ενώ ήρθαν από τον πάγκο και οι Μπρούνο, Νασιμέντο, Καμπελά που πάντα περιμένουν ευκαιρίες. Φυσικά ο κόουτς στήριξε και τους Τζολάκη και Ορτέγκα: ο πρώτος έχασε την θέση του στην Εθνική στο δεύτερο παιγνίδι που αυτή έδωσε τις προηγούμενες μέρες (αυτό κόντρα στην Δανία) και ο Αργεντίνος είχε κάνει το σοβαρό λάθος στην Τούμπα προκαλώντας το γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτά ο Βάσκος τα άφησε στην άκρη: για τον Τζολάκη μάλιστα έκανε και ειδική δήλωση λέγοντας πως στην Εθνική λάθη έγιναν πολλά.

Ο Μεντιλίμπαρ τα έκανε όλα αυτά για να δει μια ομάδα που στη Λάρισα θα έτρεχε, θα πίεζε και θα δημιουργούσε. Δεν την είδε και λογικά θύμωσε. Τι άλλο μπορεί να τον θύμωσε; Ότι δεν υπήρξε σχεδόν κανένας παίκτης με διάρκεια στην απόδοσή του. Ο Ρέτσος πρέπει να ήταν ο καλύτερος συγκριτικά και, εξαιρουμένου του Τζολάκη που πέρασε ένα μάλλον ήσυχο απόγευμα, όλοι μα όλοι οι άλλοι είχαν στιγμές που φάνηκαν και στιγμές που χάθηκαν. Ο Κοστίνια έμπλεξε με τον Γουάρντα στο πρώτο μέρος, του πήρε μέτρα γρήγορα αλλά δεν βοήθησε επιθετικά. Ο Ορτέγκα είχε την ωραία ασίστ στο 0-1 του Ελ Καμπί αλλά δεν ξανακατέβηκε. Ο Μάντσα ήταν πολύ καλός στην αρχή αλλά όχι εξίσου καλός και προς το τέλος του ματς. Ο Σιπιόνι έτρεξε στην αρχή αλλά δεν έχει μάθει ακόμα να διαχειρίζεται σωστά τις δυνάμεις του και τις ξοδεύει γύρω στο 60΄. Ο Εσε, ο Τσικίνιο και ο Ποντένσε έκαναν λίγα, ο Γιαζίτσι λιγότερα κι ο Ελ Καμπί έβαλε δυο γκολ αλλά έχασε κι άλλα δυο τουλάχιστον.

Συνολικά ο Ολυμπιακός μάλλον περπατούσε κι αυτό πρέπει να θύμωσε τον Μεντιλίμπαρ: στον Βάσκο δεν άρεσε ότι γρήγορα σηκώθηκε το πόδι από το γκάζι στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο κάποιος πρέπει να του εξηγήσει ότι ο βασικός λόγος της χαμηλής έντασης (που είναι και το πρόβλημα του πρωταθλητή στο ξεκίνημα) είναι η συμμετοχή του στο Τσάμπιονς λιγκ. Πριν από τα παιγνίδια σε αυτό, το μυαλό πολλών βασικών είναι σε αυτά. Και μετά από τα ματς αυτά το ρεζερβουάρ αδειάζει. Όσο κι αν αυτός γκρινιάζει, στην πρώτη φάση της σεζόν ο Ολυμπιακός θα κερδίζει (όταν κερδίζει…) διαδικαστικά. Καταλαβαίνω ότι ο κόουτς φοβάται ότι αυτό μπορεί να γίνει κακή συνήθεια. Αλλά αυτό είναι το κόστος της συμμετοχής στην μεγάλη διοργάνωση όταν από αυτή λείπεις χρόνια.

Πιο σημαντική σήμερα από όσο χθες

Η νίκη του Ολυμπιακού μπορεί σήμερα να φανεί πιο σημαντική από όσο χθες ανάλογα με τα αποτελέσματα στα παιχνίδια ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – ΠΑΟ: μπορεί να βγει κερδισμένος βαθμολογικά. Τα σημερινά μεγάλα ματς είναι παιγνίδια στα οποία τα προηγούμενα χρόνια σε μερικές περιπτώσεις δεν είχαμε ήττες και νίκες, αλλά αληθινές καταστροφές. Το παιχνίδι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (3-2) στα play off της προπέρσινης περιόδου κατέστρεψε την καταπληκτική μέχρι τότε σχέση του Ματίας Αλμέιδα με μια μερίδα οπαδών της ΑΕΚ. Η ήττα εκείνη κόντρα σχεδόν στη λογική του ματς καθώς η ΑΕΚ κερδίζει με 1-2 μέχρι το 80' αποδόθηκε στον Αλμέιδα όπως και η συνακόλουθη απώλεια του πρωταθλήματος. Το γυαλί ράγισε. Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος ήταν ένας από τους λόγους και της περσινής κακής σεζόν της ΑΕΚ, όχι πάντως ο μοναδικός. Κάτι ανάλογο συνέβη και πέρσι στον ΠΑΟΚ. Μετά τον αξέχαστο εκείνο καυγά στο πάρκινγκ στο τέλος του παιχνιδιού με την ΑΕΚ στην Οpap Αρένα ο Λουτσέσκου τιμωρήθηκε για μήνες, σε παίκτες του ΠΑΟΚ έγινε μέχρι και εισαγγελική δίωξη και ο ΠΑΟΚ έμπλεξε μόνος του.

Και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Άρη ενίοτε έχουν δραματικές εξελίξεις. Μια ήττα του Παναθηναϊκού στο Βικελίδης στο τέλος του Νοέμβρη του 2023 ήταν η αρχή του τέλους της παρουσίας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον ΠΑΟ, ενώ έφερε και το διαζύγιο με τον βασικότατο τότε Μπρινιόλι. Η περσινή ήττα του Παναθηναϊκό στο Βικελίδης, Φεβρουάριο μήνα, δημιούργησε τις πρώτες αμφιβολίες για τις δυνατότητες του Ρουί Βιτόρια να αλλάξει ριζικά την νοοτροπία της ομάδας. Αλλά και ο Άρης έχει καταστραφεί από μία ήττα σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όχι στο Βικελίδης, αλλά στο Βόλο. Η προ διετίας ήττα του στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος είναι η πιο πικρή του Άρη τα τελευταία χρόνια που την ομάδα διοικεί ο Θόδωρος Καρυπίδης. Και τότε, όπως και τώρα, στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρισκόταν ο Χρήστος Κόντης. Αλλά όλα αυτά ελάχιστα απασχολούν τον Μεντιλίμπαρ. Αυτός θέλει να δει την ομάδα του να (ξανα)παίζει με ένταση. Πρώτα από όλα στη Βαρκελώνη. Γιατί αλλιώς εξήγησε τι θα συμβεί. Το εξήγησε όχι στους παίκτες του. Σε όλους.