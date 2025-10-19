Ο Κ. Νικολακόπουλος στέκεται μέσα από το blog του στο gazzetta σε κάποια από τα πρόσωπα του Ολυμπιακού χθες στη Λάρισα.

Πολύ σημαντικό το τρίποντο για τον Ολυμπιακό στη Λάρισα, εκεί που πριν ένα μήνα η ΑΕΚ είχε αφήσει δύο πόντους.

Οι «ερυθρόλευκοι» αφενός μεν επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ συνεχίζοντας να είναι αλάνθαστοι στα παιχνίδια με τους μικρούς και τους μεσαίους ενώ οι αντίπαλοι τους έχουν κόντρα σε αυτούς απώλειες (ο ΠΑΟ πέντε πόντους, ο ΠΑΟΚ τέσσερις κι η ΑΕΚ δύο), αφετέρου δε έκαναν μία καλή διαχείριση ενόψει Μπαρτσελόνα: οι Πιρόλα, Γκαρθία και Ζέλσον έμειναν στον πάγκο, ο Ορτέγκα έπαιξε 58 λεπτά και οι Τσικίνιο, Ελ Κααμπί 72 λεπτά, ενώ γενικά όλη η ομάδα έκανε «συντήρηση» στο β΄ ημίχρονο.

Μία δίκαιη επικράτηση με δύο γκολ διαφορά, από το ημίχρονο, και με ευκαιρίες ακόμη και για ένα όχι μακρινό 4-0. Με μεγάλη βοήθεια για την ομάδα το εκπληκτικά γρήγορο 1-0, αλλά και το δεύτερο γκολ να κλειδώνει το τρίποντο σε ένα χρονικό σημείο-κλειδί, στο 45’. Σε ένα παιχνίδι με πολύ κακό αγωνιστικό χώρο και με απουσίες τριών βασικών από την ΑΕΛ και με ένα τέταρτο, τον Δεληγιαννίδη, να φεύγει από το 18’ λόγω θλάσης. Και με άτυχο τον συνήθως καλό διαιτητή Τσακαλίδη, αφού του προέκυψαν πολλές δύσκολες φάσεις, με τον έμπειρο Var Φωτιά να δίνει τις σωστές λύσεις.

Ο Μεντιλίμπαρ γκρίνιαξε γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είδε σοβαρότητα στο α΄ ημίχρονο, κόντρα στην ενίοτε ενθουσιώδη Λάρισα στο ντεμπούτο του Μαλεζά, με τον κόσμο στο γεμάτο γήπεδο της να την ωθεί, αλλά και τους 1.000 Ολυμπιακούς να κάνουν φασαρία 10.000! Ο Βάσκος, πάντως, είδε με χαρά τον Γιάρεμτσουκ να γυρίζει μετά από 2,5 μήνες, τους Μάντσα και Γιαζίτσι να παίζουν για πρώτη φορά βασικοί και στο πρωτάθλημα μετά το Κύπελλο, αλλά και τον Μπρούνο να παίρνει πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα έστω ένα 35λεπτο. Και φυσικά τον κανονιέρη του, Ελ Κααμπί, να γυρίζει στα γκολ!

Σε ατομικό επίπεδο, τώρα είδαν όλοι τον Μάντσα. Από εδώ είχα αναδείξει τη θετική παρουσία του από το πρώτο κιόλας παιχνίδι του, στην Τρίπολη για το Κύπελλο.

Θα σταθώ στον Γιαζίτσι, που είναι έμπειρος παίκτης και επιβεβαίωσε χθες ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό σε δημιουργικό επίπεδο-περίμενα κάτι και στο εκτελεστικό, αλλά έβγαλε τα 58 λεπτά συμμετοχής χωρίς τελική. Τέλος πάντων, ο Τούρκος είχε δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα.

Το ένα στο επιθετικό κομμάτι, με πραγματικά απίστευτες πάσες, λες και είχε κλειστά μάτια, ιδίως στον Ελ Κααμπί, αλλά και στον Τσικίνιο. Η ικανότητα του να δίνει την μπάλα σωστά και με τη μία είναι απίθανη. Χαίρεσαι να βλέπεις τις επαφές του.

Το άλλο είναι το ανασταλτικό κομμάτι, στο οποίο πραγματικά υστερεί. Οι αντίπαλοι αριστεροί μπακ, όπως και στο Κύπελλο, τότε ο Πομώνης του Αστέρα, έτσι και στο πρωτάθλημα, τώρα ο Κοβάσεβιτς της Λάρισας, έβγαιναν με όλη τους την άνεση μπροστά, δημιουργώντας κινδύνους. Κι όχι μόνο αυτό. Δύο φορές ο Γιαζίτσι έχασε μπάλες ελάχιστα έξω η, μέσα στην περιοχή του Τζολάκη μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο. Κι άλλες τέσσερις φορές είτε κόπηκε με μεγάλη ευκολία, είτε είχε κακές πάσες, που έδωσαν δυνατότητα αντεπίθεσης-στη μία υποχρεώθηκε ο Σιπιόνι να κάνει φάουλ και να πάρει κάρτα για να την σταματήσει.

Πρέπει να βρει μία ισορροπία ο Τούρκος. Παικταράς μεν, χωρίς καμία ισορροπία δε. Μήπως ήταν μία επιλογή να παίζει πίσω από τον φορ κι όχι έξω δεξιά.

Κατά τα άλλα, μου άρεσε και χθες ο Σιπιόνι. Βγάζει μία ωραία ενέργεια μέσα στο παιχνίδι αυτό το παιδί. Κόβει, κλέβει, παίρνει κεφαλιές, καλύπτει συμπαίκτες του (όπως χθες τον Γιαζίτσι σε μία περίπτωση), έχει καλές κινήσεις, περνάει καλές πάσες, βγαίνει μπροστά και σουτάρει, πατάει περιοχή για να δημιουργήσει η, να απειλήσει.

Στην πραγματικότητα τα κάνει όλα ο νεαρός Αργεντίνος! Σίγουρα χρειάζεται δουλειά σε πράγματα και κυρίως να είναι πιο προσεκτικός σε κάποιες μεταβιβάσεις και να μην κρατάει την μπάλα υπερβολικά. Κυρίως, όμως, έχει ένα χούι, παίρνει εύκολα κίτρινες κάρτες. Κι όταν το έχεις αυτό, δεν είναι μακριά και η κόκκινη κάρτα.

Στα 16 παιχνίδια του πρωταθλήματος Αργεντινής που έπαιξε μέσα στο 2025 είχε οκτώ κίτρινες-είναι πολλές. Και η Τίγκρε είναι Τίγκρε. Ο Ολυμπιακός είναι αλλιώς. Ήδη, έχει δύο κίτρινες και στα δύο παιχνίδια στα οποία έχει παίξει βασικός, από 65 λεπτά μάλιστα, όχι περισσότερο, αφού ο Μεντιλίμπαρ και στη Λεωφόρο και στη Λάρισα τον έκανε αλλαγή, ακριβώς λόγω των καρτών.

Στην κίτρινη χθες δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις τον Σιπιόνι-του ξέφυγε ο αντίπαλος και τον τράβηξε τον Μούργο, που παρεμπιπτόντως έπεφτε και πολύ εύκολα, έως θεατρινίστικα. Θα μπορούσε, όμως, ο αμυντικός χαφ του Ολυμπιακού να δει ότι γύρω του υπήρχαν συμπαίκτες του και να σκεφτεί ότι ήταν 36ο λεπτό και θα έπαιζε με κάρτα στη συνέχεια.

Τέλος πάντων, αυτό γίνεται. Στη συνέχεια, όμως, θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικός και στο 63’ να μην έκανε το φάουλ, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία αποβολή του, εάν ο διαιτητής ήθελε να εξαντλήσει την αυστηρότητα του, που νομίζω καλά έκανε, αφού σε άλλη περίπτωση θα του έβγαζε δύο κάρτες για τρία φάουλ.

Ο Σιπιόνι έχει το αργεντίνικο, «δεν θα σε αφήσω να με περάσεις». Μαρκάρει επίμονα και πιεστικά, συνήθως ανακόπτει τον αντίπαλο, αλλά αν τον περάσουν, το έχει εύκολο το φάουλ. Όταν χρειάζεται, να το κάνει κι ας παίρνει κάρτες. Αλλά θα είναι πιο σοφό να αποφασίζει πιο σωστά, πότε το χρειάζεται .

Άσχετο: ο Ολυμπιακός ιδανικά θα ήθελε ισοπαλία απόψε στη Φιλαδέλφεια και άσο (η, εναλλακτικά Χ) στο Χαριλάου. Με νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα είναι πρώτη και την άλλη Κυριακή ακόμη κι αν χάσει στο Καραϊσκάκη. Ο δε Παναθηναϊκός με νίκη του επί του Άρη θα γίνει πραγματικά επικίνδυνος διεκδικητής, καθώς θα εκμεταλλευθεί την άλλη αγωνιστική και το όποιο αποτέλεσμα του ντέρμπι στο Καραϊσκάκη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πιο θετικός χθες παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Ρέτσος. Σαν να ήθελε να μας δείξει πόσο είχε λείψει από το Χαριλάου. Είχε αρχηγική παρουσία στη Λάρισα, έβγαινε συνεχώς πρώτος στην μπάλα, έπαιρνε σχεδόν όλες τις κεφαλιές, ήταν και δυναμικός και αποτελεσματικός, είχε σωστές επιλογές και σε πιο δύσκολες στιγμές στην περιοχή, ενώ πέρασε και μία-δύο καλές πάσες μπροστά.

Ένα καλό ζέσταμα ενόψει του παιχνιδιού με την Μπαρτσελόνα, όπου θα έχει πάρα πολλή δουλειά μαζί με τον Πιρόλα, στον οποίο ο Μεντιλίμπαρ έδωσε ανάσες, όπως είχε κάνει και στο ματς με τον Πανσερραϊκό, πάλι παραμονές αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ, τότε με την Πάφο. Τον θέλει φρέσκο τον Ιταλό για την Τρίτη ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τον Ρέτσο τον έβαλε χθες γιατί έπρεπε να βρει ρυθμό, μετά την απουσία του στην Τούμπα και τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τα γκολ με τακουνάκια