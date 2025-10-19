ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός: Που θα δείτε τα σημερινά ντέρμπι της Stoiximan Super League
Η 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται κανονικά σήμερα (19/10) με τέσσερις αναμετρήσεις, με τα ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (21:00, Cosmote Sport 1) και Άρη - Παναθηναϊκό (19:30, Νova Sports prime) να είναι εκείνα που ξεχωρίζουν.
Νωρίτερα, στις 16:00, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τη Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (Νova Sports prime), ενώ στις 17:30 ακολουθεί η αναμέτρηση του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στο Πανθεσσαλικό (Cosmote Sport 1).
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Stoiximan Super League
- Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά (16:00, Νova Sports prime)
- Βόλος - Πανσερραϊκός (17:30, Cosmote Sport 1)
- Άρης - Παναθηναϊκός (19:30, Νova Sports prime)
- ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (21:00, Cosmote Sport 1)
