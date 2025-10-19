Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League, της Premier League και των υπόλοιπων κορυφαίων πρωταθλημάτων.

Η δράση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων συνεχίζεται σήμερα για τα καλά (15/10), με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Ελλάδα αλλά και στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Στη Stoiximan Superleague, στις 16:00 ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τη φορμαρισμένη Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από Nova Sports Prime. Ακολουθεί στις 17:30 η αναμέτρηση του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στο Πανθεσσαλικό (Cosmote Sport 1), στις 19:30 ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (Nova Sports Prime). Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής κλείνει με το μεγάλο ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ με τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Στο μπάσκετ, η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL κλείνει με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Στις 13:00, οι πρωταθλητές Ελλάδος φιλοξενούν τον Πανιώνιο (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), ενώ στις 16:00 οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στη Ρόδο για να αντιμετωπίσουν τον Κολοσσό (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Τώρα, όσον αφορά τα ξένα πρωταθλήματα, η 8η αγωνιστική της Premier League έχει «σημαδευτεί» από το μεγάλο ντέρμπι στο Άνφιλντ οπού στις 18:30 οι πρωταθλητές Αγγλίας, Λίβερπουλ, θα υποδεχθούν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά από Nova Sports Premier League, ενώ λίγο νωρίτερα στις 16:30 η Τότεναμ υποδέχεται στο Λονδίνο την Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι (Nova Sports Premier League)

Από τις υπόλοιπες λίγκες, ξεχωρίζει το Μίλαν - Φιορεντίνα από τη Serie A (21:45 Cosmote Sport 2) αλλά και το Αταλάντα - Λάτσιο (19:00 Cosmote Sport 2), ενώ στη La Liga το Μαδριλένικο ντέρμπι ανάμεσα στη Χετάφε και τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00 Nova Sports 1) «τραβάει» τα βλέμματα.

