Ράσταβατς: «Χάσαμε γιατί βγήκαμε από το πλάνο μας»

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο ΟΦΗ παρόλο που πήρε δις προβάδισμα στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο εν τέλει ηττήθηκε με 4-2, ενώ έφτασε τις τέσσερις αποβολές, στις ισάριθμες τελευταίες αγωνιστικές. Ο Μίλαν Ράσταβατς στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι στάθηκε τόσο στα λάθη της ομάδας του, όσο και στο γεγονός πως οι Κρητικοί βγήκαν εκτός από το πλάνο του.

Οι δηλώσεις του Ράσταβατς στην Cosmote TV

«Ήταν ξεκάθαρο πως δεν μπορέσουμε να είμαστε ήρεμοι και να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα. Είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε και να πάρουμε μεγαλύτερο προβάδισμα και δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε. Έγιναν πολλά λάθη σε μικρό χρονικό διάστημα και όταν αυτό συμβαίνει, δεν μπορείς ν’ αντιδράσεις. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι και πιο ανταγωνιστικοί με την μπάλα στα πόδια».

Η συνέντευξη Τϋπου του Ράσταβατς

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε συγκεκριμένο παιχνίδι πως θέλαμε να προσεγγίσουμε τον αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε την ιδέα που είχαμε, κρατώντας τις θέσεις μας. Προφανώς σημαντικό ρόλο έπαιξε η αποβολή και το σημείο που ξεκινήσαμε να παίζουμε με λιγότερο παίκτη. Ο σημαντικότερος λόγος που χάσαμε ήταν ότι βγήκαμε εκτός του πλάνου μας

Αυτό είναι το κλειδί για εμάς. Πρέπει να είμαστε 90 λεπτά σταθεροί, όπως επίσης και σε συνεχόμενα παιχνίδια. Είμαστε μια ομάδα που δεν θα παίξουμε για την ισοπαλία αλλά πρέπει να είμαστε ικανοί να κερδίσουμε περισσότερα παιχνίδια. Σήμερα είχαμε καλύτερη κατεύθυνση από τον αντίπαλο μας».