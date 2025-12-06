Μεντιλίμπαρ: «Να κοιτάτε και αυτούς που μας βοηθούν να παίζουμε καλά»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (3-0) στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε σκοράρει περισσότερα τέρματα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε πολύ καλά σε επίπεδο δημιουργίας, ανακτούσαμε τις μπάλες, είχαμε καλή κυκλοφορία, είχαμε πολύ καλή πίεση ψηλά και το κυριότερο ήταν ότι δεν αφήσαμε στον αντίπαλο καμία ευκαιρία να μας απειλήσει. Είχαμε λίγο έλλειψη τύχης, γιατί κάναμε πάρα πολλά σουτ, όμως ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο».

Για το αν θα δούμε το σχήμα με Ελ Καμπί και Ταρέμι στο ματς με την Καϊράτ. «Γιατί πάντα προσέχετε μόνο τους παίκτες που βάζουν τα γκολ και δεν κοιτάτε τους παίκτες οι οποίοι κλέβουν τις μπάλες, οι οποίοι βοηθούν την ομάδα να παίξει καλά; Την Τρίτη θα δείτε ποιοι θα παίξουν».

Για το ματς με την Καϊράτ: «Θέλουμε να κερδίσουμε και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για τη βράβευση του Μουζακίτη: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον παίκτη, ελπίζουμε να μείνει προσγειωμένος και να συνεχίσει να βοηθάει πολύ την ομάδα».