Ο Παναιτωλικός έσπασε το αρνητικό σερί στην έδρα του, καθώς νίκησε τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο με 4-2.

Το αρνητικό εντός έδρας σερί του Παναιτωλικού έλαβε τέλος! Τα Καναρίνια, στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης θητείας του Γιάννη Αναστασίου, νίκησαν τον ΟΦΗ με 4-2, κάνοντας μάλιστα ανατροπή από 1-2, βάζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφαία κατηγορία τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο.

Αυτό είναι το πρώτο τρίποντο που πανηγύρισε ο Παναιτωλικός στο Αγρίνιο την τρέχουσα σεζόν, έπειτα από τεσσερις διαδοχικές ήττες. Τα Καναρίνια ηττήθηκαν από Βόλο, Ατρόμητο και Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, ενώ έχασαν και στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη.

Τελευταία νίκη του Παναιτωλικού στο «σπίτι» του ήταν πριν από 149 ημέρες, στις 22 Μαΐου, όταν η ομάδα του Γιάννη Πετράκη νίκησε τον Πανσερραϊκό με 1-0 στο τελευταίο ματς της σεζόν, ενώ όσον αφορά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πρέπει να γυρίσουμε το ημερολόγιο στις 16 Φεβρουαρίου, όταν οι Αγρινιώτες νίκησαν την Athens Kallithea με 2-0, χάρη σε «one man show» του Ανδρέα Τεττέη, με γκολ και ασίστ.

Η αποψινή είναι η δεύτερη νίκη του Παναιτωλικού στην τρέχουσα σεζόν μετά το θρίαμβο στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Έκτοτε τα Καναρίνια είχαν απολογισμό στο πρωτάθλημα τρεις ήττες και μια ισοπαλία.

Το αρνητικό σερί που έσπασε ο Παναιτωλικός στο Αγρίνιο