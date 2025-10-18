Τα highlights από το 2-2 στο Ατρόμητος - Λεβαδειακός

Δείτε τα τέσσερα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση του Περιστερίου μεταξύ του Ατρόμητου και του Λεβαδειακού.

Από έναν βαθμό πήραν Ατρόμητος και Λεβαδειακός στο Περιστέρι, με τους γηπεδούχους να παίρνουν προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά τους φιλοξενούμενους να απαντούν.

Μέσα σε ένα τετράλεπτο, στο 20' και στο 24' ο Ατρόμητος με τα γκολ των Μπάκου και Τσαντίλα μπήκαν μπροστά στο σκορ με 2-0.

Ο Λεβαδειακός μείωσε γρήγορα σε 2-1 με τον Συμελίδη στο 28' και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο δεύτερο μέρος με τον Παλάσιος στο 78' να γράφει το τελικό 2-2.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από το Ατρόμητος-Λεβαδειακός 2-2: