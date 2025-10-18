Στο 75' και στο 80' ο Παναιτωλικός με τους Εστέμπαν και Ενκολόλο έφτασε στην ανατροπή και στο 4-2 επί του ΟΦΗ, ενώ έπειτα έμεινε και αυτός με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Στάγιτς.

Το... τρελό ματς στο Αγρίνιο συνεχίστηκε και μετά το 69', καθώς ο Παναιτωλικός κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή.

Αρχικά στο 75' ο Εστέμπαν με πλασέ έβαλε μπροστά τα «καναρίνια» γράφοντας το 3-2.

Στο 80' ο Παναιτωλικός σκόραρε και τέταρτο τέρμα με τον Ενκολόλο. Αρχικά σηκώθηκε σημαιάκι, αλλά έπειτα το γκολ μέτρησε μέσω επιβεβαίωσης από το VAR καθώς δεν υπήρχε οφσάιντ και το 4-2 ήταν γεγονός.

Στο 83' μετά τον ΟΦΗ με την αποβολή του Ανδρούτσου και ο Παναιτωλικός έμεινε με δέκα παίκτες με τον Στάγιτς να βλέπει την κόκκινη καθώς ανέτρεψε τον Σαλσέδο πριν ο τελευταίος μπει στην περιοχή.



