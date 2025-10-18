Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Τα γκολ των Εστέμπαν και Ενκολόλο για το 4-2, αποβλήθηκε και ο Στάγιτς
Το... τρελό ματς στο Αγρίνιο συνεχίστηκε και μετά το 69', καθώς ο Παναιτωλικός κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή.
Αρχικά στο 75' ο Εστέμπαν με πλασέ έβαλε μπροστά τα «καναρίνια» γράφοντας το 3-2.
Στο 80' ο Παναιτωλικός σκόραρε και τέταρτο τέρμα με τον Ενκολόλο. Αρχικά σηκώθηκε σημαιάκι, αλλά έπειτα το γκολ μέτρησε μέσω επιβεβαίωσης από το VAR καθώς δεν υπήρχε οφσάιντ και το 4-2 ήταν γεγονός.
Στο 83' μετά τον ΟΦΗ με την αποβολή του Ανδρούτσου και ο Παναιτωλικός έμεινε με δέκα παίκτες με τον Στάγιτς να βλέπει την κόκκινη καθώς ανέτρεψε τον Σαλσέδο πριν ο τελευταίος μπει στην περιοχή.
