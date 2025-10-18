Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην κορυφή παρέα με την ΑΕΚ και ο Παναιτωλικός άφησε πίσω του τον ΟΦΗ. Μόνος τέταρτος ο Λεβαδειακός.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναιτωλικός ασφαλώς είναι οι κερδισμένοι της 7ης αγωνιστικής μέχρι στιγμής.

Οι Πειραιώτες έκαναν περίπατο στην έδρα της ΑΕΛ Novibet και βρέθηκαν στην κορυφή με την ΑΕΚ, αλλά με ματς περισσότερο, μία εβδομάδα πριν τη μεταξύ τους σύγκρουση στο Φάληρο.

Κερδισμένος και ο Παναιτωλικός, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ότι ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες και νίκησε 4-2. Έτσι, προσπέρασε τους Κρητικούς. Ο Λεβαδειακός έμεινε όρθιος στο Περιστέρι αν και βρέθηκε να χάνει 2-0 από τον Ατρόμητο και πλέον είναι μόνος τέταρτος.

Δείτε τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία πριν τις κυριακάτικες μάχες ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και Άρης - Παναθηναϊκός, αλλά και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 16:00 NS Prime

Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30 CS1HD

Άρης - Παναθηναϊκός 19:30 NS Prime

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00 CS1HD

Η βαθμολογία (7 αγώνες)

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

1. Ολυμπιακός 16-5 16

2. ΑΕΚ 9-3 16

3. ΠΑΟΚ 9-5 14

4. Λεβαδειακός 18-9 11

5. Άρης 6-7 10

6. Βόλος 9-9 9

7. Παναθηναϊκός 7-6 8

8. Κηφισιά 11-11 7

9. Παναιτωλικός 8-14 7

10. ΟΦΗ 8-13 6

11. Ατρόμητος 7-8 6

12. Πανσερραϊκός 4-11 5

13. ΑΕΛ Novibet 7-13 4

14. Αστέρας Aktor 7-12 2

* ΑΕΛ Novibet, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός έχουν επτά αγώνες.

** Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε παιχνίδια, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έξι.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 17:00

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 19:30

ΟΦΗ - Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός - Άρης 17:00

Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor 17:30

ΠΑΟΚ - Βόλος 19:30

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 21:00