Όπως διαβάσατε νωρίτερα, η ΑΕΚ προπονήθηκε το Σάββατο το απόγευμα στην OPAP Arena ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

Τα δεδομένα με τον Μουκουντί παρέμειναν τα ίδια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καταστρώνει τα τελικά του πλάνα με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Δείτε τα πλάνα που ανέβασε στα social media η ΑΕΚ από τη σαββατιάτικη προπόνηση στην OPAP Arena ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ: