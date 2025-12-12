Το Football Meets Data υπολόγισε τις πιθανότητες της ΑΕΚ να κλείσει μία θέση στην 8άδα του Conference League μετά το «διπλό» επί της Σαμσουνσπόρ.

Η ΑΕΚ συνεχίζει δυναμικά στο Conference League, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να σημειώνει δεύτερο συνεχόμενο «διπλό» φέτος στη διοργάνωση, επικρατώντας 2-1 της Σαμσουνσπόρ. Μετά από αυτή τη νίκη, η Ένωση έχει μπροστά της μια χρυσή ευκαιρία διότι εαν κερδίσει την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 18 Δεκεμβρίου (22:00), προκρίνεται απευθείας στους «16», χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των Play Offs.

Μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής της League Phase, η ΑΕΚ βρίσκεται στην 4η θέση με 10 βαθμούς και έχει πλεονέκτημα στην πενταπλή ισοβαθμία με Σαμσουνσπόρ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγιεκάνο και Μάιντς. Πάνω από την Ένωση παραμένουν οι Ράκοβ, Σαχτάρ και Στρασβούργο. Η Κραϊόβα, αντίπαλός της στην τελευταία αγωνιστική, βρίσκεται χαμηλότερα, στην 22η θέση.

Τι λέει το Football Meets Data

Παρότι η ΑΕΚ έχει ήδη «κλειδώσει» τη συμμετοχή της στα Play Offs της διοργάνωσης, ο μεγάλος στόχος παραμένει η οκτάδα. Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι πιθανότητες των Κιτρινόμαυρων να καταφέρουν να μπουν στο top-8 φτάνουν στο 66%.

Με νίκη απέναντι στην Κραϊόβα η ΑΕΚ θα έχει βρεθεί στην 8άδα, ωστόσο μπορεί να το πετύχει αυτό και με ισοπαλία εφόσον την ευνοήσουν και τα αποτελέσματα των υπολοίπων ομάδων.