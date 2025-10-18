Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με προπόνηση στην OPAP Arena την προετοιμασία της ενόψει ΠΑΟΚ, με τον Μουκουντί να εξακολουθεί να το παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή. Ποιες οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για το πρώτο του μεγάλο παιχνίδι στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena την Κυριακή (19/10, 21:00) αποτελεί το πρώτο μεγάλο ματς εντός των συνόρων για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ετοιμάζεται μαζί με τους παίκτες του για μια εβδομάδα... φωτιά καθώς ακολουθεί η Αμπερντίν για το Conference League και έπειτα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Η ΑΕΚ πριν τη διακοπή είχε κάνει δύο σερί κακές εμφανίσεις. Το πλήρωσε στην Ευρώπη από την Τσέλιε, αλλά κατάφερε να πετύχει μια φοβερή ανατροπή με παίκτη λιγότερο απέναντι στην Κηφισιά. Αποτέλεσμα που την έφερε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Νίκολιτς δουλεύει με ορίζοντα αυτά τα τρία παιχνίδια καθώς όλα είναι πολύ σημαντικά και μάλιστα στο ευρωπαϊκό που ακολουθεί την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια ο στόχος της νίκης είναι επιβεβλημένος. Αλλά για την ώρα αυτό που προέχει είναι το ματς με τον ΠΑΟΚ στην κατάμεστη OPAP Arena. Μάλιστα η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και όχι στα Σπάτα την προετοιμασία της για το κυριακάτικο παιχνίδι.

Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσει αυτό το πρώτο μεγάλο παιχνίδι στο πρωτάθλημα ο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός όπως πάντα έχει αναλύσει αρκετά τον αντίπαλο και επιθυμεί να δει περισσότερη συγκέντρωση από τους παίκτες του σε σχέση με τους τελευταίους δύο αγώνες, πάθος και φυσικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από εδώ και πέρα καθώς από το ξεκίνημα της σεζόν η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ παραγωγικά δεν έχει πάρει όσα θα έπρεπε με βάση την ποιότητα των ευκαιριών που δημιούργησε.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα, εξακολουθεί να το παλεύει ο Μουκουντί

Πέραν των γνωστών απουσιών που έχουν να κάνουν με τον Περέιρα και τον Ζίνι, το πρόβλημα όπως είναι γνωστό έχει να κάνει με το κέντρο της άμυνας καθώς ο Ρέλβας είναι τιμωρημένος και ο Μουκουντί πάλευε να ξεπεράσει τον μυϊκό τραυματισμό που είχε αποκομίσει στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Μουκουντί έκανε την προσπάθειά του για να εξαντλήσει κάθε περιθώριο μέχρι την τελευταία στιγμή -όπως σημειώσαμε και χθες- και αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και αύριο ανήμερα της αναμέτρησης. Εφόσον ο Μουκουντί δεν τα καταφέρει, οι επιλογές πλάι στον Βίντα είναι είτε ο Χρυσόπουλος, που έχει κυρίως δοκιμαστεί στις ασκήσεις μέσα στην εβδομάδα, είτε ο Γκρούγιτς, που μπορεί να αγωνιστεί και εκεί παρότι δεν είναι η φυσική του θέση, με τον Στρακόσα στην εστία, τον Πήλιο αριστερά και τον Ρότα δεξιά.

Ο Γκρούγιτς «παίζει» ως υποψηφιότητα φυσικά και για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, μαζί με τους Πινέδα και Μαρίν, με τους τρεις συγκεκριμένους να διεκδικούν τις δυο θέσεις. Εκεί λοιπόν είναι το δεύτερο «μέτωπο» που είναι ανοικτό, ενώ πιο μπροστά στο «δέκα» το προβάδισμα έχει ο Ζοάο Μάριο. Όσον αφορά στις πλευρές, ο Κουτέσα θα είναι στη μία, με τον Ελίασον να έχει το προβάδισμα στην άλλη, αλλά τη θέση διεκδικεί και ο Κοϊτά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Γιόβιτς που επέστρεψε στα γκολ αναμένεται να ξεκινήσει. Φυσικά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο ο Νίκολιτς να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του κάτι διαφορετικό που να μην το έχει εμφανίσει στις δοκιμές, όπως κάνει συχνά ο Σέρβος τεχνικός.