Βόλος: Μέσα ο Πίντσι ενόψει Πανσερραϊκού
Ο Βόλος υποδέχεται τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (19/10, 17:30) στο Πανθεσσαλικό, με τον Φεράντο να υπολογίζει ξανά στον Πίντσι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
Εκτός είναι ξανά ο Τσοκάνης λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό.
Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Μαρτίνες, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Πίντσι, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.
