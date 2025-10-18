Ο τεχνικός του Βόλου, Χουάν Φεράντο έχει ξανά στη διάθεσή του τον Πίντσι, ενώ ο Τσοκάνης παραμένει τραυματίας ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό.

Ο Βόλος υποδέχεται τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (19/10, 17:30) στο Πανθεσσαλικό, με τον Φεράντο να υπολογίζει ξανά στον Πίντσι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Εκτός είναι ξανά ο Τσοκάνης λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Μαρτίνες, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Πίντσι, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.