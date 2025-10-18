AEL Novibet - Ολυμπιακός: Ο Τσακαλίδης έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπρούνο στον Μούργο, άλλαξε την απόφαση μέσω VAR
Στο 74' η ΑΕΛ Novibet πήρε πέναλτι, αλλά ο Τσακαλίδης κλήθηκε να τσεκάρει τη φάση στο VAR, αλλάζοντας την αρχική του απόφαση μετά το on field review.
Ο Μπρούνο μάρκαρε τον Μούργο μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, με τον παίκτη της ΑΕΛ Novibet να πέφτει και τον διαιτητή Τσακαλίδη να δείχνει την άσπρη βούλα.
Ο Φωτιάς που ήταν στο VAR κάλεσε τον Τσακαλίδη για on field review με τον ρέφερι μετά τον έλεγχο να αλλάζει την αρχική του απόφαση καθώς όπως φάνηκε ο Μπρούνο βρήκε μπάλα.
