Στο 74' η ΑΕΛ Novibet πήρε πέναλτι, αλλά ο Τσακαλίδης κλήθηκε να τσεκάρει τη φάση στο VAR, αλλάζοντας την αρχική του απόφαση μετά το on field review.

Ο Μπρούνο μάρκαρε τον Μούργο μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, με τον παίκτη της ΑΕΛ Novibet να πέφτει και τον διαιτητή Τσακαλίδη να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Φωτιάς που ήταν στο VAR κάλεσε τον Τσακαλίδη για on field review με τον ρέφερι μετά τον έλεγχο να αλλάζει την αρχική του απόφαση καθώς όπως φάνηκε ο Μπρούνο βρήκε μπάλα.