Ατρόμητος: «Πλήρη στήριξη στον Βασίλη Μπέτση για την άδικη σύλληψή του, η ομάδα μας δεν έχει καμία ευθύνη»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος για τη σύλληψη του προέδρου της ΠΑΕ και Αντιδημάρχου αθλητισμού Περιστερίου, Βασίλη Μπέτση.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος και Αντιδήμαρχος αθλητισμού Περιστερίου, Βασίλης Μπέτσης, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, λόγω της πολιτικής του ιδιότητας, καθώς βρέθηκαν κροτίδες και ρόπαλα στο γήπεδo, λίγες ώρες πριν το εντός έδρας ματς με το Λεβαδειακό.

Το κλαμπ της Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης προς τον Βασίλη Μπέτση, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία ευθύνη γι' αυτό το ζήτημα.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

«Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών».