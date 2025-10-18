Οργανωμένοι φίλοι του Άρη βρέθηκαν στο Ρύσιο και εξέφρασαν τη στήριξη τους στον Μιχάλη Βοριαζίδη για το θέμα υγείας που προέκυψε.

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης είναι έτοιμος για τον πιο σημαβντικό αγώνα της ζωής του. Ο 21χρονος χαφ του Άρη διαγνώσθηκε με εξεργασία στα γεννητικά του όργανα και τη Δευτέρα (20/10) θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Φυσικά σύσσωμη η οικογένεια των Θεσσαλονικιών βρίσκεται στο πλευρό του νεαρού ποδοσφαιριστή και αυτό συμπεριλαμβάνει τους φίλους της ομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο αντιπροσωπεία του Super 3 βρέθηκε το Σάββατο (18/10) στο Ρύσιο για να εκφράσουν τη στήριξη τους στον Βοριαζίδη.

Η σχετική ανάρτηση του Super 3

«Αντιπροσωπεία του συνδέσμου βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας μας, με αποκλειστικό σκοπό να δείξει τη στήριξή της στον ποδοσφαιριστή του Άρη, Μιχάλη Βοριαζίδη.

Μιχάλη, όπως σου είπαμε, ο σύνδεσμος είναι η δεύτερη σου οικογένεια. Είμαστε δίπλα σου σε ό,τι κι αν χρειαστείς και σε περιμένουμε γρήγορα κοντά μας.

Είσαι μάγκας και μαχητής!

ΑΡΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ SUPER 3».