Άρης: Στο πλευρό του Βοριαζίδη ο Super 3
Ο Μιχάλης Βοριαζίδης είναι έτοιμος για τον πιο σημαβντικό αγώνα της ζωής του. Ο 21χρονος χαφ του Άρη διαγνώσθηκε με εξεργασία στα γεννητικά του όργανα και τη Δευτέρα (20/10) θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
Φυσικά σύσσωμη η οικογένεια των Θεσσαλονικιών βρίσκεται στο πλευρό του νεαρού ποδοσφαιριστή και αυτό συμπεριλαμβάνει τους φίλους της ομάδας.
Σε αυτό το πλαίσιο αντιπροσωπεία του Super 3 βρέθηκε το Σάββατο (18/10) στο Ρύσιο για να εκφράσουν τη στήριξη τους στον Βοριαζίδη.
Η σχετική ανάρτηση του Super 3
«Αντιπροσωπεία του συνδέσμου βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας μας, με αποκλειστικό σκοπό να δείξει τη στήριξή της στον ποδοσφαιριστή του Άρη, Μιχάλη Βοριαζίδη.
Μιχάλη, όπως σου είπαμε, ο σύνδεσμος είναι η δεύτερη σου οικογένεια. Είμαστε δίπλα σου σε ό,τι κι αν χρειαστείς και σε περιμένουμε γρήγορα κοντά μας.
Είσαι μάγκας και μαχητής!
ΑΡΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ SUPER 3».
