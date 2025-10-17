Ο Θόδωρος Καρυπίδης με story του στο Instagram εξέφρασε τη στήριξη του στον νεαρό χαφ του Άρη, Μιχάλη Βοριαζίδη.

Όπως είναι προφανές άπαντες στον «οργανισμό» του Άρη βρίσκονται σε σοκ μετά τις εξετάσεις του Μιχάλη Βοριαζίδη, οι οποίες έδειξαν πως ο νεαρός χαφ έχει εξεργασία στα γεννητικά όργανα και θα πρέπει να μπει άμεσα στο χειρουργείο.

Σύσσωμη η «οικογένεια» των Θεσσαλονικιών στέκεται στο πλευρό του 21χρονου μέσου και σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, Θόδωρος Καρυπίδης, με story του στο Instagram εξέφρασε τη στήριξη του στον Βοριαζίδη, καθώς ανέβασε μια φωτογραφία του και τη συνόδευσε με ένα χαρακτηριστικό emoji.

Θυμίζουμε πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ για καθαρά ψυχολογικούς λόγους, ενώ τη Δευτέρα (20/10) θα κάνει την απαραίτητη επέμβαση.