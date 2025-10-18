ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Πάρτι στο πέταλο τους οπαδούς των Πειραιωτών
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα στο ματς με την ΑΕΛ Novibet.
Ο Ολυμπιακός έχει στο ματς με την ΑΕΛ Novibet τη συμπαράσταση σχεδόν 1.000 οπαδών του.
Οι οπαδοί των Πειραιωτών πήραν θέση στο ένα πέταλο κι έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα, ενώ μετά το γκολ του Ελ Κααμπί ήταν αυτοί που ακούγονταν περισσότερο στις εξέδρες.
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
