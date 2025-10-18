Ο Βραζιλιάνος στόπερ παίρνει το βάπτισμα του πυρός σε επίπεδο 11άδας ενώ βασικός ξεκινά και ο Γιαζίτζι στο ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός.

Ειδικότερα οι αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό ως προς το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet - που περιλαμβάνουν και τον Μάνσα για πρώτη φορά ως βασικό στο Πρωτάθλημα αλλά και τον Γιαζίτζι ενδεκαδάτο - έχουν ως εξής: Τζολάκης τέρμα, Ορτέγα, Μάνσα, Ρέτσος και Κοστίνια στην άμυνα, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο πιο μπροστά, άκρα με Γιαζίτζι και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.

Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά και Μουζακίτης.



