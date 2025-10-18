ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Η 11άδα του Μεντιλίμπαρ με Μάνσα πρώτη φορά βασικό στο Πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός

bet365

Ο Βραζιλιάνος στόπερ παίρνει το βάπτισμα του πυρός σε επίπεδο 11άδας ενώ βασικός ξεκινά και ο Γιαζίτζι στο ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός.

Ειδικότερα οι αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό ως προς το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet - που περιλαμβάνουν και τον Μάνσα για πρώτη φορά ως βασικό στο Πρωτάθλημα αλλά και τον Γιαζίτζι ενδεκαδάτο - έχουν ως εξής: Τζολάκης τέρμα, Ορτέγα, Μάνσα, Ρέτσος και Κοστίνια στην άμυνα, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο πιο μπροστά, άκρα με Γιαζίτζι και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.

Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά και Μουζακίτης.


 

@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα