ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Η 11άδα του Μεντιλίμπαρ με Μάνσα πρώτη φορά βασικό στο Πρωτάθλημα
Ειδικότερα οι αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό ως προς το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet - που περιλαμβάνουν και τον Μάνσα για πρώτη φορά ως βασικό στο Πρωτάθλημα αλλά και τον Γιαζίτζι ενδεκαδάτο - έχουν ως εξής: Τζολάκης τέρμα, Ορτέγα, Μάνσα, Ρέτσος και Κοστίνια στην άμυνα, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο πιο μπροστά, άκρα με Γιαζίτζι και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.
Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά και Μουζακίτης.
