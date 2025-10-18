Ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης» ανοίγει έναν κύκλο απαιτητικών αναμετρήσεων για τον Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν αρκετά ξεκάθαρος στα «θέλω» του από τους ποδοσφαιριστές του αλλά και την ανάγκη ψυχολογικής ανάτασης μέσω μιας μεγάλης νίκης.

Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης προέρχεται από τρεις έντονες εβδομάδες. Η ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό έβγαλε την ομάδα εκτός βαθμολογικού προϋπολογισμού και η κακή εμφάνιση (… και ήττα) από τον ΟΦΗ πρόσθεσε προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο. Στις δύο εβδομάδες που μεσολάβησαν από εκείνο το παιχνίδι στην Τρίπολη έως και σήμερα, ο Μανόλο Χιμένεθ είδε την επιστροφή αρκετών εκ των τραυματιών. Ο Φρέντικ Γένσεν μέτρησε δέκα ημέρες συμμετοχής στο κανονικό πρόγραμμα προετοιμασίας κι εκτός απροόπτου θα είναι στο αρχικό σχήμα. Το ίδιο ισχύει και για τον Μιγκέλ Αλφαρελά στον οποίον ο Ισπανός τεχνικός υπολογίζει με την προσδοκία ότι η ομάδα του θα αποκτήσει κι έναν δεύτερο πόλο στο σκοράρισμα, πέραν του Λορέν Μορόν.

«Το πιο σημαντικό ήταν ότι ανάρρωσαν πολλοί παίκτες. Κάποιοι εξ αυτών δεν είναι στο 100%, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο», παραδέχθηκε ο Χιμένεθ σε συνέντευξή του στα κανάλια Novasports. Οι επιστροφές δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας και στην πραγματικότητα, τούτο είναι αναγκαίο για τη συγκέντρωση βαθμών. «Αυτό είναι υποχρεωτικό για μας. Είμαι σίγουρος ότι η εικόνα μας θα είναι καλύτερη. Στο γήπεδο πάντα θα συμβαίνουν πράγματα, που δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Μπορεί να παίξεις καλά και να μη νικήσεις και μπορεί να μην παίξεις καλά και να νικήσεις. Δεν ξέρουμε, δηλαδή, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, παρότι θα έχουμε βελτιωμένη αγωνιστική εικόνα», συμπλήρωσε ο προπονητής του Άρη.

Στο διάστημα της προετοιμασίας, ο Χιμένεθ εστίασε στον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας του αλλά και στο κομμάτι της μετάβασης και περιμένει από την ομάδα του να σταθεί ανταγωνιστικά και κυρίως να δουλέψει για τη νίκη βάζοντας ένα τέλος στο σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων. «Αυτά τα σερί υπάρχουν για να σπάνε. Το ίδιο έλεγα κι όταν είχαμε τα τέσσερα συνεχή θετικά αποτελέσματα», απάντησε και ασχολήθηκε με τον Παναθηναϊκό. «Είναι μια ομάδα με πολλούς και σημαντικούς παίκτες. Δεν είναι μόνο θέμα να έχεις καλούς παίκτες, αλλά καλό σύνολο. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα καλό και ανταγωνιστικό σύνολο, μια επικίνδυνη ομάδα. Κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο έντεκα καλοί παίκτες ενδέχεται να μην μπορούν να φτιάξουν ένα καλό σύνολο και, αντίθετα, έντεκα παίκτες, που μπορεί να μην έχουν τόσο καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, να φτιάξουν μια καλή ομάδα».