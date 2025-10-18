ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στη Stoiximan Super League
Σέντρα σήμερα (18/10) στην 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Από το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΛ Novibet και Ολυμπιακό στη Λάρισα. Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 17:00, με απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1.
Αργότερα, στις 19:30, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Λεβαδειακό στο Περιστέρι (Nova Sports Prime) και η δράση της ημέρας στο πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα σε Παναιτωλικό και ΟΦΗ στο Αγρίνιο, το οποίο θα μεταδοθεί στις 20:00 από το Cosmote Sport 2.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Stoiximan Super League
- ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός (17:00, Cosmote Sport 1)
- Ατρόμητος - Λεβαδειακός (19:30, Νova Sports prime)
- Παναιτωλικός - ΟΦΗ (20:00, Cosmote Sport 2)
