Βοριαζίδης: Τι είναι η εξεργασία στα γεννητικά όργανα που διαγνώστηκε ο χαφ του Άρη
Δύσκολες ώρες για τον Μιχάλη Βοριαζίδη. Το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) βγήκαν τα αποτελέσματα εξετάσεων του νεαρού μέσου του Άρη και σύμφωνα με την ενημέρωση του κλαμπ της Θεσσαλονίκης ο 21χρονος μέσος βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα και συνεπώς τη Δευτέρα (20/10) θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
Τι είναι η εξεργασία; Η εμφάνιση όγκου ή άλλης παθολογικής κατάστασης στον οργανισμό. Ένας όγκος στα γεννητικά όργανα μπορεί να είναι είτε καλοήθης είτε κακοήθης, και η φύση του εξαρτάται από την εντόπιση και τα συμπτώματα.
