Ο 21χρονος χαφ του Άρη, Μιχάλης Βοριαζίδης, διαγνώσθηκε με εξεργασία στα γεννητικά όργανα και θα πρέπει να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Δύσκολες ώρες για τον Μιχάλη Βοριαζίδη. Το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) βγήκαν τα αποτελέσματα εξετάσεων του νεαρού μέσου του Άρη και σύμφωνα με την ενημέρωση του κλαμπ της Θεσσαλονίκης ο 21χρονος μέσος βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα και συνεπώς τη Δευτέρα (20/10) θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Τι είναι η εξεργασία; Η εμφάνιση όγκου ή άλλης παθολογικής κατάστασης στον οργανισμό. Ένας όγκος στα γεννητικά όργανα μπορεί να είναι είτε καλοήθης είτε κακοήθης, και η φύση του εξαρτάται από την εντόπιση και τα συμπτώματα.