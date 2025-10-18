Η πρώτη τη τάξει κατηγορία επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή λόγω των Εθνικών. Στο σαββατιάτικο πρόγραμμα της 7η αγωνιστικής δεσπόζουν το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός και το Παναιτωλικός - ΟΦΗ.

Σε επίπεδο προγράμματος για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 ως προς το Σάββατο ξεχωρίζουν δύο αγώνες: το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός και το Παναιτωλικός - ΟΦΗ (με τον Αναστασίου να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Αγρινιωτών στη 2η θητεία στην ομάδα). Το άλλο ματς του Σαββάτου είναι το Ατρόμητος - Λεβαδειακός.

Την Κυριακή εκτός από το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ υπάρχει και το σημαντικό ματς του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Το Σάββατο υπάρχουν 3 αναμετρήσεις και την Κυριακή θα διεξαχθούν 4 στο σύνολο.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17.00: ΑΕΛ - Ολυμπιακός (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.30: Ατρόμητος - Λεβαδειακός (NS PRIME)

20.00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ (COSMOTE SPORTS TV 2)

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16.00: Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (NS PRIME)

17.30: Βόλος - Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.30: Άρης - Παναθηναϊκός (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)