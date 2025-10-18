Stoiximan Super League 1: Επανέναρξη με την 7η αγωνιστική, σε πρώτο πλάνο το Σάββατο το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός
Σε επίπεδο προγράμματος για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 ως προς το Σάββατο ξεχωρίζουν δύο αγώνες: το ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός και το Παναιτωλικός - ΟΦΗ (με τον Αναστασίου να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Αγρινιωτών στη 2η θητεία στην ομάδα). Το άλλο ματς του Σαββάτου είναι το Ατρόμητος - Λεβαδειακός.
Την Κυριακή εκτός από το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ υπάρχει και το σημαντικό ματς του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Το Σάββατο υπάρχουν 3 αναμετρήσεις και την Κυριακή θα διεξαχθούν 4 στο σύνολο.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
17.00: ΑΕΛ - Ολυμπιακός (COSMOTE SPORTS TV 1)
19.30: Ατρόμητος - Λεβαδειακός (NS PRIME)
20.00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ (COSMOTE SPORTS TV 2)
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
16.00: Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (NS PRIME)
17.30: Βόλος - Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)
19.30: Άρης - Παναθηναϊκός (NS PRIME)
21.00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)
