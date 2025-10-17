Λεβαδειακός: Χωρίς Βέρμπις και Άμπου Χάνα στο Περιστέρι
Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (18/10, 19:30), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν θα έχει στη διάθεση του τους τραυματίες Βέρμπις και Άμπου Χάνα, ενώ αντιθέτως στην αποστολή επέστρεψαν οι Μπάλτσι και Όζμπολτ. Ευχάριστη εξέλιξη για τους Βοιωτούς είναι η συμμετοχή του Κωστή, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες αλλά πρόλαβε να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.
Η αποστολή του Λεβαδειακού
Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Όζμπολτ και Παλάσιος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.