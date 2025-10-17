Η αποστολή του Λεβαδειακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο (18/10, 19:30). Εκτός Βέρμπις και Άμπου Χάνα, επέστρεψαν Μπάλτσι και Όζμπολτ.

Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (18/10, 19:30), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν θα έχει στη διάθεση του τους τραυματίες Βέρμπις και Άμπου Χάνα, ενώ αντιθέτως στην αποστολή επέστρεψαν οι Μπάλτσι και Όζμπολτ. Ευχάριστη εξέλιξη για τους Βοιωτούς είναι η συμμετοχή του Κωστή, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες αλλά πρόλαβε να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.

Η αποστολή του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Όζμπολτ και Παλάσιος.