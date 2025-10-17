Ο Γιάννης Μανιάτης ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία να πάρει το πτυχίο UEFA Master για διεθνείς ποδοσφαιριστές (MIP V).

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τις φανέλες των Πανιωνίου και Ολυμπιακού πήρε το πτυχίο του. Στην ανάρτησή του ο Γιάννης Μανιάτης έκανε λόγο για το πτυχίο UEFA Master για διεθνείς παίκτες (MIP V) από την Ακαδημία της UEFA. Η τελετή - εκδήλωση παράδοσης των πτυχίων έγινε παρουσία του Αλεξάντερ Τσέφεριν, προέδρου της UEFA. Για τελειώσει τη διαδικασία αυτή απαιτήθηκαν 2 χρόνια.