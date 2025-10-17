Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αντικατάσταση του Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς στην ευρωπαϊκή του λίστα για τις αναμετρήσεις του Europa League.

Aλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, καθώς το Τριφύλλι πήρε την άδεια από την UEFA για να αντικαταστήσει τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς.

Οι ''πράσινοι'' έστειλαν όλες τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις για τον τραυματισμό του Νιγηριανού φορ, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τις εξέτασε και ενημέρωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νέου κανονισμού περί δικαιώματος μιας αλλαγής στη λίστα εφόσον πρόκειται για τραυματισμό τουλάχιστον εξήντα ημερών απουσίας.

Το διάστημα αρχίζει να μετράει από την ημέρα της γνωμάτευσης του τραυματισμού και ο Ντέσερς μπορεί να επιστρέψει στην λίστα και πάλι αντί του Πάντοβιτς, μετά το πέρασμα δύο μηνών από την ημέρα της γνωμάτευσης.

Δηλαδή στα τέλη Νοεμβρίου, οπότε θα μπορεί να αγωνιστεί απέναντι σε Bικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος και Ρόμα και οριακά το παιχνίδι με την Στουρμ Γκρατς.