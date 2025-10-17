Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για ΠΑΟΚ. Ο Μουκουντί θα συνεχίσει την προσπάθειά του μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά παραμένει δύσκολο. Μέσα και οι Πινέδα και Πιερό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς από σήμερα είχε όλους τους παίκτες στα Σπάτα καθώς και οι τελευταίοι διεθνείς της ΑΕΚ και συγκεκριμένα οι Πινέδα και Πιερό επέστρεψαν από τα μακρινά υπερατλαντικά τους ταξίδια και ενσωματώθηκαν και αυτοί στις προπονήσεις. Πλέον, αυτό που απομένει, είναι ο Σέρβος τεχνικός να καταλήξει στα πλάνα του για το κυριακάτικο ματς με τον ΠΑΟΚ, με τους κιτρινόμαυρους να μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία ενόψει της επανέναρξης με το μεγάλο ερωτηματικό να παραμένει ο Μουκουντί.

Όπως διαβάσατε χθες, ο Καμερουνέζος στόπερ το παλεύει μήπως και καταφέρει να ξεπεράσει τον μυϊκό του τραυματισμό και προλάβει να είναι διαθέσιμος. Όπως σημειώσαμε αυτό παραμένει δύσκολο, ωστόσο ο Μουκουντί εξακολουθεί να κάνει την προσπάθεια και θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του Νίκολιτς για το ματς με τον ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να παίρνει μέρος σε κάποια κομμάτια του προγράμματος και κυρίως να συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα.

Τη δεδομένη στιγμή κάθε εκτίμηση είναι παρακινδυνευμένη και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, αν και οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του καθώς επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι εύκολο κι ενώ ακολουθούν ακόμα δύο σημαντικά παιχνίδια με Αμπερντίν και Ολυμπιακό. Εφόσον ο Μουκουντί δεν προλάβει και δεδομένης της απουσίας του τιμωρημένου Ρέλβας, τότε ο Νίκολιτς μαζί με τον Βίντα στο κέντρο της άμυνας είτε θα επιλέξει τον Χρυσόπουλο, είτε τον Γκρούγιτς. Εκτός θυμίζουμε πως παραμένουν οι τραυματίες Περέιρα και Ζίνι.