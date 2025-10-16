Ο Αρόλντ Μουκουντί κάνει τα πάντα για να μπορέσει να είναι διαθέσιμος για την ΑΕΚ στο ματς με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο η αλήθεια είναι πως παραμένει δύσκολο.

Η επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης είναι προ των πυλών, με τους παίκτες της ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς να βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας για το μεγάλο ματς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σέρβος τεχνικός από αύριο Παρασκευή θα μπει στην τελική ευθεία με την πιο σημαντική προπόνηση. Οι Ρότα και Γιόβιτς προπονούνται κανονικά από χθες, ενώ πρόκειται να ενσωματωθούν και οι Πινέδα και Πιερό που επιστρέφουν τελευταίοι από τα μακρινά υπερατλαντικά ταξίδια και μένει να φανεί η κατάστασή τους.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι φυσικά ο Μουκουντί, ο οποίος είχε αποκομίσει εκείνον τον μυϊκό τραυματισμό στο τελευταίο ματς με την Κηφισιά και από την πρώτη στιγμή υπήρχε αγωνία για τη διαθεσιμότητά του στα πρώτα παιχνίδια μετά τη διακοπή. Ο Καμερουνέζος στόπερ της ΑΕΚ το παλεύει για να καταφέρει να δώσει το «παρών» απέναντι στον ΠΑΟΚ, ωστόσο η αλήθεια είναι πως παραμένει δύσκολο. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει ρίσκο, τη στιγμή που ακολουθούν άλλα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με Αμπερντίν και Ολυμπιακό.

Με δεδομένη την απουσία του Ρέλβας, ο οποίος είναι τιμωρημένος, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την τελική επιλογή του Νίκολιτς στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Βίντα εφόσον ο Μουκουντί δεν προλάβει. Με τις προφανείς επιλογές να είναι είτε ο Χρυσόπουλος, που αποτελεί τον τέταρτο στην ιεραρχία για το κέντρο της άμυνας στο φετινό ρόστερ, είτε ο Γκρούγιτς, του οποίου προφανώς η φυσική θέση δεν είναι στόπερ, αλλά θα μπορούσε να αγωνιστεί κατ' ανάγκη και εκεί. Θυμίζουμε ότι εκτός του Ρέλβας, δεδομένα δεν υπολογίζονται και οι Περέιρα και Ζίνι.