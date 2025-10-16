Ράφα Μπενίτεθ: Η τρομακτική σύμπτωση στον Παναθηναϊκό με Βιτόρια και Αλόνσο
Σύμπτωση στα όρια του μεταφυσικού με τον Ράφα Μπενίτεθ στο προσκήνιο...
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 65χρονο τεχνικό, ο οποίος αν αναλάβει θα είναι ο τέταρτος προπονητής σε έναν χρόνο. Δεν υπολογίζεται φυσικά ο Δημήτρης Κοροπούλης, που ήταν υπηρεσιακός τεχνικός στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea.
Στις 29 Οκτωβρίου 2024 αποχώρησε ο Ουρουγουανός Ντιέγκο Αλόνσο και τον διαδέχθηκε ο Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε μετά την ήττα από την Κηφισιά με 3-2. Με πρωταγωνιστές τους Τεττέη, Παντελίδη, οι οποίοι θα ντυθούν στα πράσινα. Ο Βιτόρια ήταν στον σύλλογο για 319 μέρες και 43 αγώνες, ενώ ο Αλόνσο είχε 120 μέρες και 17 ματς.
Μετά τον Βιτόρια ήρθε ο Χρήστος Κόντης και τώρα οι πράσινοι συζητούν με τον Μπενίτεθ. Θα πει κάποιος που είναι το περίεργο; Εκτός του ότι ένας μεγάλος σύλλογος πάει για τέταρτο προπονητή σε έναν χρόνο (όπως αναφέραμε στις 29/10/24 έφυγε ο Αλόνσο), που από μόνο του δείχνει πόσο λάθος γίνονται πολλά πράγματα, υπάρχει και μία τρομακτική σύμπτωση.
Ο Αλόνσο ήταν γεννημένος στις 16 Απριλίου 1975.
Ο Βιτόρια γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1970.
Ο Μπενίτεθ έχει γεννηθεί στις 16 Απριλίου 1960!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.