Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είναι κοντά στο ν' αναλάβει τον Παναθηναϊκό, έχει ένα απίστευτο κοινό με τους Αλόνσο και Ρουί Βιτόρια.

Σύμπτωση στα όρια του μεταφυσικού με τον Ράφα Μπενίτεθ στο προσκήνιο...

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 65χρονο τεχνικό, ο οποίος αν αναλάβει θα είναι ο τέταρτος προπονητής σε έναν χρόνο. Δεν υπολογίζεται φυσικά ο Δημήτρης Κοροπούλης, που ήταν υπηρεσιακός τεχνικός στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea.

Στις 29 Οκτωβρίου 2024 αποχώρησε ο Ουρουγουανός Ντιέγκο Αλόνσο και τον διαδέχθηκε ο Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε μετά την ήττα από την Κηφισιά με 3-2. Με πρωταγωνιστές τους Τεττέη, Παντελίδη, οι οποίοι θα ντυθούν στα πράσινα. Ο Βιτόρια ήταν στον σύλλογο για 319 μέρες και 43 αγώνες, ενώ ο Αλόνσο είχε 120 μέρες και 17 ματς.

Μετά τον Βιτόρια ήρθε ο Χρήστος Κόντης και τώρα οι πράσινοι συζητούν με τον Μπενίτεθ. Θα πει κάποιος που είναι το περίεργο; Εκτός του ότι ένας μεγάλος σύλλογος πάει για τέταρτο προπονητή σε έναν χρόνο (όπως αναφέραμε στις 29/10/24 έφυγε ο Αλόνσο), που από μόνο του δείχνει πόσο λάθος γίνονται πολλά πράγματα, υπάρχει και μία τρομακτική σύμπτωση.

Ο Αλόνσο ήταν γεννημένος στις 16 Απριλίου 1975.

Ο Βιτόρια γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1970.

Ο Μπενίτεθ έχει γεννηθεί στις 16 Απριλίου 1960!