Δύο επιστροφές μέτρησε στη σημερινή προπόνηση ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είδε τον Γεντβάι να τίθεται εκτός ελέω θλάσης.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν με απογευματινή προπόνηση την προετοιμασία τους για τον αγώνα με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague την προσεχή Κυριακή (03/05-21:00) στη Λεωφόρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Πάλμερ-Μπράουν και Τζούρισιτς να προπονούνται κανονικά και να τίθενται στη διάθεσή του για τον αγώνα με την «Ένωση» ενώ μεγάλος μέρος του σημερινού προγράμματος έβγαλε και ο Ζαρουρί.

Υπήρξαν βέβαια και άσχημα νέα, αφού εκτός από την προπόνηση έμεινε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στον τετρακέφαλο κι έκανε θεραπεία, όπως και οι Ντέσερς, Σισοκό. Ατομικό έκανε ο Κάτρης.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, εξάσκηση σε σέντρες και τελειώματα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.