Διαψεύδει και για Παπαδημητρίου ο Παναθηναϊκός: «Έχουμε τεχνικό διευθυντή, αβάσιμα τα δημοσιεύματα»
Το μεσημέρι της Τετάρτης (16/10) προέκυψαν δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Γιάννης Παπαδημητρίου οδεύει προς την έξοδο από την ομάδα, αφού δεν είχε ενημέρωση ούτε για τις μεταγραφές των Τεττέη-Παντελίδη, αλλά ούτε και για τις συνομιλίες με τον Ράφα Μπενίτεθ.
Οι «πράσινοι» φρόντισαν να διαψεύσουν και τα σενάρια αυτά, όπως έκανε και με κείνα που αναφέρονταν στις διαπραγματεύσεις με τον Ισπανό τεχνικό. Συγκεκρικένα, ξεκαθάρισαν πως: «Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Παπαδημητρίου και ότι όλα τα δημοσιεύματα που μιλούν περί αντικατάστασής του δεν έχουν καμία βάση».
Υπενθυμίζουμε πως το 49χρονο στέλεχος του «τριφυλλιού» ήρθε στην ομάδα τον Μάιο του 2023 στην θέση του τεχνικού διευθυντή, στην οποία βρίσκεται μέχρι και σήμερα.
