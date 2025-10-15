Κόουλμαν: «Λείπει η πίστη από τον Αστέρα, απαιτείται χρόνος για να περάσεις τη νοοτροπία του νικητή»

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν στην κάμερα του Action 24 λίγες μέρες πριν το ντεμπούτο του στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης.

Ο Αστέρας AKTOR ξεκίνησε κάκιστα τη σεζόν, όντας ουραγός με μόλις δυο βαθμούς έπειτα απο δυο αγωνιστικές και οδήγησε τους Αρκάδες στην απόφαση να αντικαταστήσουν τον Σάββα Παντελίδη με τον Κρις Κόουλμαν.

Ο Ουαλός τεχνικός μίλησε στην κάμερα του Action 24 ενόψει του πρώτου του ματς ως κόουτς των Κιτρινομπλέ, με αντίπαλο την Κηφισιά στην Τρίπολη (19/10, 16:00) και αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν

Για την επιστροφή στην Superleague με τον Αστέρα AKTOR:

«Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα, είναι μία καλή ευκαιρία. Όταν ήμουν στον Ατρόμητο, παίξαμε πολλές φορές εναντίον του Αστέρα. Παίξαμε κι εδώ, φυσικά, οπότε ξέρω πώς είναι οι εγκαταστάσεις και το περιβάλλον. Ο Αστέρας έχει πολύ καλή φήμη, είναι μια πολύ καλή και πολύ σοβαρή ομάδα. Ξέρω ότι φέτος τα πράγματα ήταν δύσκολα. Αυτή η σεζόν ήταν δύσκολη.

Η αρχή ήταν σκληρή, δεν κέρδισε κανέναν αγώνα στα πρώτα έξι ματς. Οπότε ξέρω πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση. Είναι πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά ξέρω ότι ο σύλλογος είναι σταθερός, με σοβαρούς ανθρώπους και καλές εγκαταστάσεις. Όπως είπα, μου αρέσει η ελληνική λίγκα, μου αρέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι συναρπαστικό, γεμάτο πάθος».

Για το τι λείπει από τον φετινό Αστέρα AKTOR:

«Το πιο μεγάλο πράγμα που λείπει είναι η πίστη. Γιατί, για τις περισσότερες ομάδες που περνούν μια δύσκολη περίοδο, όταν δεν κερδίζεις αγώνες, τότε χάνεις την αυτοπεποίθησή σου και εκείνη την αίσθηση της νίκης, τη θετική ενέργεια που υπάρχει γύρω από ολόκληρο τον σύλλογο. Τη χάνεις, επειδή δεν κερδίσαμε για έξι συνεχόμενα παιχνίδια.

Είναι φυσιολογικό, συμβαίνει σε κάθε σύλλογο, σε κάθε ομάδα. Μπορείς να «σπάσεις» αυτόν τον κύκλο μόνο όταν κερδίσεις. Και όταν κερδίζεις, αποκτάς λίγη αυτοπεποίθηση. Παίρνεις αυτή την αυτοπεποίθηση, τη χτίζεις, συνεχίζεις να δουλεύεις σκληρά και αποκτάς ρυθμό.

Και έτσι απομακρύνεσαι από τον πάτο της βαθμολογίας και φτάνεις σε μια πιο ασφαλή θέση. Αλλά το πρώτο, το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι να ξαναβρούμε αυτό το καλό συναίσθημα. Ο μόνος τρόπος για να περάσεις από τη νοοτροπία της ήττας σε μια νοοτροπία νίκης απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και ειλικρίνεια. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κερδίσουμε ένα παιχνίδι όσο πιο σύντομα γίνεται, απλώς για να αλλάξει ολόκληρη η αίσθηση εδώ γύρω. Όσον αφορά το αν παίζουμε με 4-2-3-1 ή 4-3-3, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, ένα τακτικό ζήτημα».

Για τους στόχους του με τον Αστέρα AKTOR:

«Δεν έχω βάλει μακροπρόθεσμους στόχους. Αυτές τις δύο εβδομάδες που ήμασταν μαζί, αυτό το επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά θα είναι πραγματικά δύσκολο, το πιο σημαντικό παιχνίδι για εμάς, μεγάλο, πολύ μεγάλο παιχνίδι.

Η Κηφισιά έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή για τη σεζόν, είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Οπότε δεν ξέρω καν με ποιον παίζουμε μετά την Κηφισιά, πρώτα η Κηφισιά».