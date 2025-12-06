Λεβαδειακός: Με Λαγιούς στην Τρίπολη
Ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρα AKTOR την Κυριακή με τον Νίκο Παπαδόπουλο να μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Λαγιούς, ο οποίος επιστρέφει στην αποστολή.
Μοναδική απουσία για τους Βοιωτούς είναι ο Χάνα, ενώ οι Βήχος και Τσοκάι που είχαν μείνει εκτός για λόγους αποφόρτισης στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου είναι κανονικά διαθέσιμοι.
Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιβελεκίδης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Παλάσιος.
