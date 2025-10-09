Κρις Κόουλμαν: O «Cookie» επέστρεψε στα μέρη μας για να γίνει ξανά... Δράκος

Ο Κρις Κόουλμαν επέστρεψε στην Ελλάδα για να βγάλει τον Αστέρα Τρίπολης από την «κρίση» και το Gazzetta σας παραθέτει την γεμάτη... συγκινήσεις ιστορία του «γνώριμου» Ουαλού τεχνικού.

Η κόντρα στη ροή του αγώνα ήττα στην έδρα του Πανσερραϊκού ήταν το «κύκνειο άσμα» του Σάββα Παντελίδη στη δεύτερη θητεία του στον Αστέρα AKTOR. Μετά από έξι αγωνιστικές η δεύτερη διακοπή του πρωταθλήματος βρήκε τους Αρκάδες στον «πάτο» της βαθμολογίας, χωρίς νίκη, με συγκομιδή μόλις δύο βαθμούς και η διοίκηση του κλαμπ πήρε την απόφαση να τον αντικαταστήσει με τον Κρις Κόουλμαν να είναι ο εκλεκτός.

Ο Ουαλός τεχνικός δυο χρόνια μετά την αποχώρηση του από τον Ατρόμητο επέστρεψε στα μέρη μας και το πρωί της Τετάρτης (8/10) το επιτελείο του έπιασε δουλειά στις εγκαταστάσεις του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τον 55χρονο κόουτς να βρίσκει τον τρίτο του εν Ελλάδι σταθμό.

Τo Gazzetta σας παραθέτει την ιστορία του νέου τεχνικού του Αστέρα AKTOR, o οποίος στοχεύει να βγάλει τους Αρκάδες από την «κρίση».

Ο Cookie που «έφαγε» με το... κουτάλι τα βρετανικά γήπεδα

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα ο Κόουλμαν αγωνιζόταν ως στόπερ, όντας 32 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουαλίας, ενώ ήταν αρκετά σταθερός στα ποδοσφαιρικά του «σπίτια». Χαρακτηριστικό πως έκανε τριψήφιο αριθμό συμμετοχών σε Σουόνσι, Κρίσταλ Πάλας και Φούλαμ, στην οποία πήρε το προπονητικό «χρίσμα» στο πλευρό του τελευταίου του κόουτς, Ζαν Τιγκανά, το 2002 και από το 2003 είναι πρώτος προπονητής.

Στην ομάδα του Λονδίνου εργάστηκε μια τετραετία, όλες σε επίπεδο Premier League, όμως στη συνέχεια έκανε δυο ατυχή περάσματα στην καριέρα του στη Σοσιεδάδ της La Liga 2 και την Κόβεντρι της Championship, οι οποίες αποτέλεσαν πισωγύρισμα στην καριέρα του.

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα είχε το προσωνύμιο «Cookie», από το ομώνυμο τερατάκι της παιδικής τηλεοπτικής σειράς «Sesame Street» με την ανεξάντλητη όρεξη για φαγητό, καθώς ανάλογη ήταν και η δικιά του ως παιδί και οι φίλοι του «κόλλησαν» αυτό το παρατσούκλι στον μικρό Κρίστοφερ.

Όταν ο Πηλαδάκης έφερε στον κάμπο τον Κόουλμαν και ο λόγος του «διαζυγίου»

Η πρώτη επαφή του Κόουλμαν με το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν τον Μάιο του 2011, όταν ο Κώστας Πηλαδάκης τον έφερε στα μέρη μας για να αναλάβει την ΑΕΛ, η οποία αγωνιζόταν στην τότε Football League (δεύτερη κατηγορία). Πρόκειται για μια περίπτωση που ο πρώην ισχυρός άνδρας των Βυσσινί «δούλευε» από τον Δεκέμβριο του 2010 και κατάφερε να αποσπάσει το μεγάλο «ναι», δίνοντας του συμβόλαιο που μαζί με τα μπόνους οι απολαβές του έφταναν στις 300.000 ευρώ.

«Θυμάμαι του έδειξα το νέο γήπεδο, του εξήγησα το όραμά μας και μας είπε ότι σε όποια κατηγορία και να παίζαμε θα ήταν ο προπονητής μας», είχε πει τότε ο Πηλαδάκης, ο οποίος είχε «εξοπλίσει» το ρόστερ του προπονητή του με παίκτες, όπως οι Μπόα, Μόρτε και Σεσίνια.

Ο Κόουλμαν μέχρι τις 8 Ιανουαρίου του 2012 «κοούτσαρε» την ΑΕΛ σε 12 παιχνίδια, με απολογισμό 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και δύο ήττες, πριν την ξαφνική παραίτηση του.

Στις 27 Νοεμβρίου του 2011, ο εμβληματικός Ουαλός μέσος και τότε προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας του, Γκάρι Σπιντ αυτοκτόνησε σκορπίζοντας θλίψη στη βρετανική ποδοσφαιρική κοινότητα. Πρόκειται για κολλητό και επί μια δεκαετία συμπαίκτη του Κόουλμαν στους Δράκους.

Η ουαλική Ομοσπονδία πρότεινε στον εκείνη την εποχή κόουτς των Λαρισαίων να διαδεχτεί τον κολλητό του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του και και ο Κόουλμαν δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να πει όχι, κάτι που αποδέχτηκε τότε και η διοίκηση Πηλαδάκη.

Για το πέρασμα του από την ΑΕΛ ο Κόουλμαν είχε πει σε συνέντευξη του: «Αν γράψω ένα βιβλίο για την ζωή μου, θα έχει ένα κεφάλαιο περίπου 8 σελίδες για όσα έζησα πριν τη Λάρισα και το υπόλοιπο για τους τέσσερις μήνες στη Λάρισα».

O προπονητής που έγραψε ιστορία με τους Δράκους

Στις 19 Γενάρη του 2012, η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Κόουλμαν, ο οποίος στα δυο πρώτα του παιχνίδια ηττήθηκε από Βέλγιο και... συνετρίβη από τη Σερβία στο Νόβι Σαντ, κάνοντας σκέψεις να παραιτηθεί. Η συνέχεια έγινε χειρότερη, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Ουαλίας με πέντε σερί ήττες στα ισάριθμα πρώτα του ματς.

Μπορεί οι Δράκοι να μην κατάφεραν να πάνε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας, όμως ο «Cookie» παρέμεινε στον πάγκο της εθνικής του ομάδας και έμελλε να γράψει ιστορία, καθώς πέτυχε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διάκριση στην ιστορία της πατρίδας του.

Τον Οκτώβριο του 2015 η Ουαλία του Κόουλμαν έφτασε στην υψηλότερη θέση της στην κατάταξη της FIFA, όντας στο Νο. 8 και κατάφερε να οδηγήσει τους Δράκους στην πρώτη τους συμμετοχή σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης μετά το 1958. Μάλιστα η «παρέα» των «prime» Μπέιλ και Ράμσεϊ ήταν η μεγάλη έκπληξη του Euro 2016, καθώς έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Πορτογαλία και πήρε την τρίτη θέση, στο σπουδαιότερο προπονητικό επίτευγμα της καριέρας του.

The greatest result in the history of Welsh football? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Former Wales boss Chris Coleman tells @BBCSportWales what it's like managing in Belgium after his side's Euro 2016 quarter-final triumph 🤝#BBCFootball — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) December 28, 2024

Ο Κόουλμαν υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της Ουαλίας, όμως δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2018 και τελικά αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2017.

Sunderland Till I Die

Στις 19 Νοεμβρίου του 2017 ο Κόουλμαν πήρε μια από τις πιο «άστοχες» επιλογές της καριέρας του, καθώς ανέλαβε τη Σάντερλαντ, μια σεζόν μετά τον υποβιβασμό της στην Championship και ενώ κατευθυνόταν με... μαθηματική ακρίβεια προς back to back υποβιβασμό.

Ο τότε ιδιοκτήτης του κλαμπ ενδιαφερόταν απλά να «ξεφορτωθεί» τον... βραχνά της ομάδας, η οποία δεν μπορούσε να ενισχυθεί στο μεταγραφικό παζάρι και νομοτελειακά «έπεσε» στη League One, κάνοντας μόλις 5 νίκες σε 28 ματς πρωταθλήματος, υπό τις οδηγίες του Ουαλού κόουτς.

Στις 21 Απριλίου του 2018 η Σάντερλαντ υποβιβάστηκε μαθηματικά στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και έπειτα από οκτώ μέρες απολύθηκε από τις Μαυρόγατες, αμεσως μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας του συλλόγου.

Φυσικά η περίοδος του Κόουλμαν καταγράφηκε στο «Sunderland Till I Die», που περιγράφει την κατιούσα της Σάντερλαντ, κατηγορία με κατηγορία. Σε μια από τος πιο «δυνατές» στιγμές του δημοφιλούς ντοκιμαντέρ του Netflix ο Ουαλός είχε μια έντονη... λογομαχία με οπαδό έξω από το «Stadium of Light», λίγο μετά την καταδικαστική εντός έδρας ήττα από την Μπέρτον Άλμπιον.

«Οπαδός Σάντερλαντ: Πώς αισθάνεσαι;

Κόουλμαν: Αισθάνομαι υπεύθυνος.

-Δεν έχεις την παραμικρή ιδέα, φίλε.

-Μάλλον δεν με ξέρεις πολύ καλά.

-Μ@@@@@ς. Γ@@@@@ αρ@@@@.

-Με αποκαλείς αρ@@@@; Έχω γυναίκα και έξι παιδιά».

Από την Κίνα στο Περιστέρι

Μετά τη Σάντερλαντ ο Κόουλμαν είχε την πρώτη του εμπειρία εκτός Ευρώπης, καθώς το καλοκαίρι του 2018 ανέλαβε τη Hebei China Fortune, στην οποία κοούτσαρε τους world-class Χαβιέ Μασεράνο και Εζέκιελ Λαβέτσι. Στην πρωτη του σεζόν η ομάδα του μπήκε στην 6αδα, όμως στη δεύτερη δεν τα πήγε καλά και αποχώρησε, αφήνοντας την ομάδα του στη 15η θέση.

Περίπου 2,5 χρόνια μετά την «περιπέτεια» του στην Κίνα ο Ατρόμητος έδωσε την ευκαιρία στον «Cookie» τον Γενάρη του 2022 να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι Περιστεριώτες ήταν σε δύσκολη βαθμολογική κατάσταση, καθώς μέχρι τα Χριστούγεννα είχαν συγκεντρώσει μόλις 9 βαθμούς και έκαναν δυο αλλαγές προπονητών, αφού απομακρύνθηκαν τόσο ο Άνχελ Λόπεθ, όσο κι ο Γιώργος Παράσχος.

Όπως τώρα ο Αστέρας ΑΚΤΟR έτσι και τότε ο Ατρόμητος ήταν μια ομάδα που δεν μας έχει συνηθίσει να βρίσκεται τόσο χαμηλά στη βαθμολογία, όμως ο Ουαλός κατάφερε να... διώξει τα μαύρα σύννεφα και έβγαλε την ομάδα του στη δεύτερη θέση των Play Out, πίσω μόνο από τον ΟΦΗ.

Η άρνηση του να πάρει αποζημίωση από τον Ατρόμητο

Ο Κόουλμαν ξεκίνησε τη σεζόν 2023-24 στον Ατρόμητο, όμως έμεινε στο Περιστέρι για επτά αγωνιστικές, με απολογισμό τέσσερις ήττες και τρεις ισοπαλίες. Το τελευταίο του παιχνίδι του στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν η βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 5-0, στις 8 Οκτωβρίου του 2023.

Σε αυτό το διάστημα που έμεινε στο Περιστέρι «δέθηκε» με το κλαμπ και αυτό φάνηκε όταν ξέσπασε σε κλάματα, όταν κατάλαβε πως ήρθε το τέλος της συνεργασίας τους, μετά τη συντριβή στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο έμπειρος κόουτς συναντήθηκε την επόμενη ημέρα με τον Γιάννη Αγγελόπουλο και επί της ουσίας παραιτήθηκε, καθώς μεταξύ άλλων φέρεται να είπε: «Νιώθω πως δεν μπορώ να βοηθήσω άλλο. Δεν μπορώ να εμπνεύσω την ομάδα και θα ήταν καλύτερα να φύγω τώρα. Να έχει χρόνο ο αντικαταστάτης μου και εσείς φυσικά να τον εντοπίσετε. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ίσως δεν εμπνέω πια τους παίκτες. Αν συνεχίσω θα το φέρω βαρέως στη συνείδησή μου πως δεν έφυγα τη στιγμή που έπρεπε».

Ο Ουαλός είχε συναισθηματικά φορτισμένη επικοινωνία και με τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ, Γιώργο Σπανό. Το αξιοσημείωτο είναι πως παρόλο που στο συμβόλαιό του υπήρχε σχετικός όρος για αποζημίωση ο «Cookie» δεν αξίωσε τίποτα.

Την περασμένη σεζόν ο Κόουλμαν ξεκίνησε τη σεζόν στην ΑΕΛ Λεμεσού και τον Νοέμβριο μετακόμισε στο Βέλγιο για λογαριασμό της Λέουβεν, στην οποία τελείωσε τη σεζόν, όμως δεν συνέχισε, καθώς η διοίκηση δεν ήταν ικανοποιημένη για την εικόνα της ομάδας στα Play Off εξόδου στην Ευρώπη.

Ο «Cookie» πλέον θα είναι κάτοικος Τρίπολης και ψάχνει μια προπονητική «Ιθάκη» σε ένα περιβάλλον που θα τον κάνει και πάλι να νιώθει... Δράκος!