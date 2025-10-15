Ολυμπιακός: Το ρεκόρ των Μαροκινών με τις διαδοχικές νίκες με τη συμβολή του Ελ Καμπί
Το Μαρόκο φτάνοντας στις 16 διαδοχικές νίκες, ξεπέρασε τις Εθνικές ομάδες των Ισπανίας και Γερμανίας, που κατείχαν τα προηγούμενα ρεκόρ με 15 συνεχόμενες νίκες το 2008-2009 και το 2010-2011, αντίστοιχα. Η 16η κατά σειρά νίκη της εθνικής ομάδας του Μαρόκου ήρθε με την επικράτησή της με 1-0 ενάντια στο Κονγκό, σε μια αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον και γενικότερα δίχως αντίκρισμα για τη χώρα του Ελ Καμπί, καθώς το Μαρόκο είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ του 2026.
Το σερί αυτό άρχισε να... τρέχει από τις Ιουνίου του 2024 με το 2-1 απέναντι στη Ζάμπια για τα τότε προκριματικά του Παγκοσμίου. Στο σύνολο είναι επτά ματς προκριματικών Μουντιάλ, έξι προκριματικά για το Copa Africa και τρία φιλικά παιχνίδια. Στη διαδικασία αυτή δεν προσμετρώνται οι αγώνες της Β' ομάδας του Μαρόκου που απαρτίζεται μόνο από παίκτες του εγχώριου Πρωταθλήματος.
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αγωνίστηκε 26 λεπτά σε αυτόν τον αγώνα (με το Κονγκό), όπου επετεύχθη το ρεκόρ των 16 νικών στη σειρά και προφανώς γράφτηκε ιστορία από τους Μαροκινούς. Γενικότερα όμως ήταν και παραμένει εκ των πρωταγωνιστών της Εθνικής της χώρας του. Σε αυτή τη σειρά των αγώνων ο Ελ Καμπί είχε 15 γκολ και 4 ασίστ. Στα 32 του χρόνια ο διεθνής Μαροκινός διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού με τη φανέλα της Εθνικής του έχει 58 αγώνες με 29 γκολ και 6 ασίστ.
