Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί παραμένει μία μεγάλη σταθερά της Εθνικής της πατρίδας του που έφτασε σε ένα ιστορικό επίτευγμα των 16 συνεχόμενων νικών.

Το Μαρόκο φτάνοντας στις 16 διαδοχικές νίκες, ξεπέρασε τις Εθνικές ομάδες των Ισπανίας και Γερμανίας, που κατείχαν τα προηγούμενα ρεκόρ με 15 συνεχόμενες νίκες το 2008-2009 και το 2010-2011, αντίστοιχα. Η 16η κατά σειρά νίκη της εθνικής ομάδας του Μαρόκου ήρθε με την επικράτησή της με 1-0 ενάντια στο Κονγκό, σε μια αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον και γενικότερα δίχως αντίκρισμα για τη χώρα του Ελ Καμπί , καθώς το Μαρόκο είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ του 2026.

Το σερί αυτό άρχισε να... τρέχει από τις Ιουνίου του 2024 με το 2-1 απέναντι στη Ζάμπια για τα τότε προκριματικά του Παγκοσμίου. Στο σύνολο είναι επτά ματς προκριματικών Μουντιάλ, έξι προκριματικά για το Copa Africa και τρία φιλικά παιχνίδια. Στη διαδικασία αυτή δεν προσμετρώνται οι αγώνες της Β' ομάδας του Μαρόκου που απαρτίζεται μόνο από παίκτες του εγχώριου Πρωταθλήματος.