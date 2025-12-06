Δύο πτήσεις και αρκετές ώρες ταξιδιού θα χρειαστούν οι φίλοι του Ολυμπιακού για να φτάσουν στην πόλη Αστάνα του Καζακστάν.

Υπάρχουν ταξίδια που ξεκάθαρα δεν τα λες εύκολα. Ένα από αυτά είναι το να μεταβεί ένας φίλαθλος του Ολυμπιακού από την Αθήνα στην Αστάνα .

Για να μπορέσει να φτάσει εκεί θα χρειαστεί να αλλάξει 2 πτήσεις. Μία πτήση θα είναι για την Κωνσταντινούπολη και μία θα είναι από την Τουρκία για την Αστάνα. Το Αθήνα - Κωνσταντινούπολη είναι ταξίδι περίπου 1,5 ώρας ενώ από την γειτονική μας Τουρκία έως και το Καζακστάν θα χρειαστεί κανείς περίπου 5,5 ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο.

Και αυτά με δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με άτομο που ξεκινά από την Αθήνα. Μαζί με την αναμονή και όλον τον άλλον απαιτούμενο χρόνο το ταξίδι αυτό θα διαρκέσει πάνω από 12 ώρες. Όσο για το εάν ο αγώνας θα γινόταν στο Αλμάτι; Δεν θα υπήρχαν αισθητές διαφορές αλλά θα υπήρχε για κάποιον το πρόβλημα του να βρει εισιτήρια σε σχέση με την πόλη της Αστάνα.