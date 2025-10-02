Ολυμπιακός: Κλήθηκε στην Εθνική Μαρόκου ο Ελ Καμπί
Σταθερά στις κλήσεις για την Εθνική Μαρόκο βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού. Ο διεθνής φορ των Πειραιωτών είναι ανάμεσα στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού της χώρας του για τα παιχνίδια κόντρα σε Μπαχρέιν και Κονγκό.
Ο 32χρονος φορ μετράει 56 συμμετοχές με το εθνόσημο με απολογισμό 29 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φέτος με τον Ολυμπιακό έχει αγωνιστεί σε 8 παιχνίδια με τρία τέρματα στο ενεργητικό του.
لائحة المنتخب الوطني المستدعاة للمباراتين أمام منتخبي البحرين و جمهورية الكونغو— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 2, 2025
🔛 Here is the list of players called up for the two fixtures against Bahrain 🇧🇭 and Congo 🇨🇬#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/8eyfY0mi6I
