Ανάμεσα στους εκλεκτούς της εθνικής ομάδας του Μαρόκου είναι και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια κόντρα σε Μπαχρέιν και Κονγκό.

Σταθερά στις κλήσεις για την Εθνική Μαρόκο βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού. Ο διεθνής φορ των Πειραιωτών είναι ανάμεσα στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού της χώρας του για τα παιχνίδια κόντρα σε Μπαχρέιν και Κονγκό.

Ο 32χρονος φορ μετράει 56 συμμετοχές με το εθνόσημο με απολογισμό 29 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φέτος με τον Ολυμπιακό έχει αγωνιστεί σε 8 παιχνίδια με τρία τέρματα στο ενεργητικό του.