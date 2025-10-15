Τεττέη - Παντελίδης: Πότε θα ενταχθούν στον Παναθηναϊκό
Παίκτες του Παναθηναϊκoύ πρέπει να θεωρούνται ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει συμφωνήσει με το Τριφύλλι για τη σπουδαιότερη πώληση της ιστορίας του, καθώς θα πάνε «πακέτο» στο Κορωπί με το συνολικό deal να ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta ο 24χρονος φορ θα φορέσει τα πράσινα από τον ερχόμενο Ιανουάριο, ενώ είναι ανοιχτό ο διεθνής εξτρέμ να παραμείνει στην Κηφισιά μέχρι το τέλος της σεζόν. Το timing της «μετακόμισης» του Παντελίδη θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το συμβόλαιο του Τεττέη θα είναι διάρκειας 3,5 ετών.
