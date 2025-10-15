Τα δεδομένα σχετικά με φήμες για προτάσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ξεκαθάρισε η ΑΕΚ. Διαβάστε τι αναφέρει το ρεπορτάζ σχετικά με τις προθέσεις της Κηφισιάς και του Χρήστου Πρίτσα.

Εδώ και περίπου 10 ημέρες ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης είναι τα πιο «hot» ονόματα στην ελληνική αγορά. Όλο αυτό το διάστημα έχουν γραφτεί για δημοσιεύματα σχετικά για συγκεκριμένες προτάσεις της ΑΕΚ προς την Κηφισιά, ενώ την Τετάρτη (16/10) γράφτηκε σε αθλητική εφημερίδα, για πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, με την πλευρά του Δικεφάλου να διαψεύδει το εν λόγω ρεπορτάζ.

«Το τελευταιο διάστημα υπάρχουν αναφορές στον Τύπο για προτάσεις της ΑΕΚ για ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς με συγκεκριμένα ποσά. Αποκορύφωμα σημερινό πρωτοσέλιδο θέμα αθλητικής εφημερίδας που μιλάει για πρόταση ύψους 2,5 εκατ. Ευρω. Ξεκαθαρίζουμε πως τέτοια πρόταση δεν υπήρξε ποτέ», είναι η θέση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ.

Η ΑΕΚ οφείλουμε να σημειώσουμε πως παραμένει ενεργή στο μέτωπο των δυο άσων της Κηφισιάς, Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη, χωρίς να έχει διάθεση ή πρόθεση να φτάσει σε... τρελά νούμερα.

Αυτό είναι κάτι που έχει ξεκαθαριστεί εδώ κι ημέρες από τα ρεπορτάζ του Gazzetta, τη στιγμή που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από την πλευρά της Κηφισιάς και του ιδοκτητή της Χρήστου Πρίτσα, ο οποίος ποτέ δεν έχει κρύψει τα συναισθήματα του για τον Παναθηναϊκό, δεν θα ήταν αρνητικός στο να έδινε τους δυο παίκτες στους Πράσινους ακόμα και με χαμηλότερη πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως υπάρχει πρόαση από πλευράς Τριφυλλιού. Δεν μπλεκόμαστε σε ξένα χωράφια...