Όλο το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλος Παντελίδης.

Τα ονόματα του Ανδρέα Τεττέη και του Παύλο Παντελίδη συνεχίζουν να βρίσκονται στην επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες, όμως φαίνεται πως στην ΑΕΚ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά.

Αυτό τουλάχιστον τόνισε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ο Γιώργος Τσακίρης την Δευτέρα, στην εκπομπή των Galacticos στο Youtube του Gazzetta, επισημαίνοντας πως οι εξελίξεις είναι πολύ πιθανό να είναι άμεσες.

Δείτε όλο το ρεπορτάζ...