«Η ΑΕΚ είναι φουλ μέσα για Τεττέη και Παντελίδη»
Όλο το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλος Παντελίδης.
Τα ονόματα του Ανδρέα Τεττέη και του Παύλο Παντελίδη συνεχίζουν να βρίσκονται στην επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες, όμως φαίνεται πως στην ΑΕΚ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά.
Αυτό τουλάχιστον τόνισε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ο Γιώργος Τσακίρης την Δευτέρα, στην εκπομπή των Galacticos στο Youtube του Gazzetta, επισημαίνοντας πως οι εξελίξεις είναι πολύ πιθανό να είναι άμεσες.
Δείτε όλο το ρεπορτάζ...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.